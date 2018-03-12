Казань поборется за звание «Столицы Часа Земли-2018»
Среди городов России объявлен конкурс на звание столицы акции «Час Земли». Определить победителя и обладателя специальной награды — кубка с гравировкой названия города — помогут сами жители.
Среди городов России объявлен конкурс на звание столицы акции «Час Земли». Определить победителя и обладателя специальной награды — кубка с гравировкой названия города — помогут сами жители.
Так, чтобы поддержать столицу Татарстана и подтвердить участие в акции, казанцам нужно отметить свое местоположение на карте акции, предложить друзьям и знакомым сделать то же самое, завести сообщества в соцсетях и рассказать о конкурсе всем жителям Казани.
Отметим, что при выборе победителя будут учитываться число жителей, отметивших себя на карте в своем городе, и численность населения. Итоги конкурса будут объявлены 29 марта.
В этом году акция «Час Земли» пройдет 24 марта с 20:30 до 21:30. Руководители всех органов власти, предприятий и организаций, а также население Казани на один час отключат архитектурно — декоративную подсветку зданий, сооружений, освещение жилых помещений.
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