Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стали известны подробности смерти Табакова
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Сергей Безруков поделился редким снимком жены и дочки
Избитую до слепоты в тюрьме США россиянку увидели дипломаты
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной
Десантный корабль ВМС США вошел в акваторию Черного моря Главная цель морпехов — отработать высадку на черноморское побережье и принять участие в учениях
Виктор Бут рассказал о состоянии американцев после слов Путина
Математик рассчитал сроки начала III мировой войны
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Евгений Миронов приехал в больницу, чтобы проститься с Табаковым
Ушел из жизни актер СССР Дмитрий Дорлиак-младший
Все что тебе нужно знать о Юбере Живанши
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Фоторепортажи
20Умер народный артист Олег Табаков
9В Индонезии проснулся вулкан Синабунг
18:17 (мск), источник: Комсомольская правда

Казань поборется за звание «Столицы Часа Земли-2018»

Среди городов России объявлен конкурс на звание столицы акции «Час Земли». Определить победителя и обладателя специальной награды — кубка с гравировкой названия города — помогут сами жители.

Так, чтобы поддержать столицу Татарстана и подтвердить участие в акции, казанцам нужно отметить свое местоположение на карте акции, предложить друзьям и знакомым сделать то же самое, завести сообщества в соцсетях и рассказать о конкурсе всем жителям Казани.

Отметим, что при выборе победителя будут учитываться число жителей, отметивших себя на карте в своем городе, и численность населения. Итоги конкурса будут объявлены 29 марта.

В этом году акция «Час Земли» пройдет 24 марта с 20:30 до 21:30. Руководители всех органов власти, предприятий и организаций, а также население Казани на один час отключат архитектурно — декоративную подсветку зданий, сооружений, освещение жилых помещений.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Просто кино про полуостров
Есть сюжет про балет
Феномен обаяния Олега Табакова: его любили все
Пять бывших республик СССР выступили против «Северного потока-2»
Американка случайно отправила фото незнакомцу и прославилась
Как выглядит собака с «человеческим лицом» (фото)
Щенок хаски, от которого все отказались, покорил Сеть
Путин рассказал, какое мороженое считает самым вкусным
Все ли зависит от случая: названы способы выиграть в лотерею
Спорт
Сезон можно заканчивать. Почему победа «Локо» равна чемпионству В восьми турах команда Сёмина может два раза проиграть и один раз сыграть вничью
Авто
Toyota или китайский внедорожник? Битва началась А мы проводим очередной сравнительный тест. Да какой – чистокровный японец против… китайца!
Hi-Tech
Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус Slingshot оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров
Кино
От кота до президента: 12 незабываемых ролей Олега Табакова Вспоминаем смешные и серьезные, трогательные и пронзительные роли великого артиста, навсегда закрепившиеся в истории советского и российского кино
Недвижимость
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Москвичи стали чаще устанавливать шлагбаумы в своих дворах
Иностранцы полюбили Москву больше остальной России
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Леди
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной «Леди Mail.Ru» вспоминает, каким был брак одного из самых талантливых российских и советских актеров.
Дети
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности Пользователи Сети уверены, что в звездном семействе ожидается пополнение.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь