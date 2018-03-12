Казань поборется за звание «Столицы Часа Земли-2018»

Так, чтобы поддержать столицу Татарстана и подтвердить участие в акции, казанцам нужно отметить свое местоположение на карте акции, предложить друзьям и знакомым сделать то же самое, завести сообщества в соцсетях и рассказать о конкурсе всем жителям Казани.

Отметим, что при выборе победителя будут учитываться число жителей, отметивших себя на карте в своем городе, и численность населения. Итоги конкурса будут объявлены 29 марта.