В Шереметьево разрешат курить
Уже к лету там установят семь специальных кабинок.
Уже к лету там установят семь специальных кабинок.
В аэропорту Шереметьево появятся специальные зоны для курения. Об этом сообщается в
«В Шереметьево пошли навстречу курильщикам — им вернут места, где можно затянуться сигаретой. Уже к лету в аэропорту установят семь небольших курилок», — говорится в сообщении.
Согласно антитабачному закону курение запрещается во всех закрытых общественных местах и на открытых территориях на расстоянии менее 15 метров от них. Запрет коснулся в том числе и аэропортов. Он вступил в силу 23 февраля 2013 года.
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