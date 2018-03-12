В Шереметьево разрешат курить

В аэропорту Шереметьево появятся специальные зоны для курения. Об этом сообщается в Telegram-канале телеканала НТВ.

«В Шереметьево пошли навстречу курильщикам — им вернут места, где можно затянуться сигаретой. Уже к лету в аэропорту установят семь небольших курилок», — говорится в сообщении.

Согласно антитабачному закону курение запрещается во всех закрытых общественных местах и на открытых территориях на расстоянии менее 15 метров от них. Запрет коснулся в том числе и аэропортов. Он вступил в силу 23 февраля 2013 года.