Улыбаемся и машем. В китайском KFC можно расплатиться за обед улыбкой

Для тех, кто не знает английский, расшифровка видео: «Технология Smile to Pay («Улыбка для оплаты») — это новый способ оплаты, реализованный китайским конгломератом Alibaba в партнерстве с Alipay. Первыми тестировать новинку в Китае начали в ресторанах быстрого питания KFC.

Улыбнувшись в камеру, вы можете расплатиться за обед. Устройство сканирует лицо с помощью 3D-камеры и применяет алгоритм обнаружения активности для борьбы с мошенничеством. Устройство способно распознать лицо, даже если вы наденете парик или будете находиться в компании других людей.

Основатель Alibaba Group Джек Ма представил свою разработку еще в 2015 году, но реализовали ее лишь недавно. Пока непонятно, насколько эта система безопасности лучше, чем, скажем, отпечатки пальцев. Но в связи с тем, что этой технологией заинтересовались в компании Apple, можно предположить, что в скором будущем нам не нужно будет носить с собой кошелек. Мы можем просто улыбаться".