35-градусные морозы идут на Южный Урал
Температуры особенно сильно упадут в ночные часы.
Температуры особенно сильно упадут в ночные часы.
На Южный Урал идут 33-градусные морозы, предупреждает Челябинский гидрометцентр. Похолодание начнётся в ночь на вторник, 13 марта. Температура воздуха опустится до минус 29 градусов, а в низинах — до минус 33−35 градусов.
Днём, правда, будет значительно теплее — всего минус 6−11 градусов, но такой значительный температурный разброс тоже представляет опасность.
Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь. Ветер
В Челябинске ночью ожидается до минус 27 градусов, а днём — минус 8−10 градусов. Челябинцев ожидает переменная облачность, без осадков, ветер
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