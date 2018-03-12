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18:48 (мск), источник: АиФ Челябинск

35-градусные морозы идут на Южный Урал

Температуры особенно сильно упадут в ночные часы.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 60% 758 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: AP 2018

На Южный Урал идут 33-градусные морозы, предупреждает Челябинский гидрометцентр. Похолодание начнётся в ночь на вторник, 13 марта. Температура воздуха опустится до минус 29 градусов, а в низинах — до минус 33−35 градусов.

Днём, правда, будет значительно теплее — всего минус 6−11 градусов, но такой значительный температурный разброс тоже представляет опасность.

Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 2−7 метров в секунду, днем отдельные порывы до 11 метров в секунду.

В Челябинске ночью ожидается до минус 27 градусов, а днём — минус 8−10 градусов. Челябинцев ожидает переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 2−7 метров в секунду.

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