Опубликовано видео стрельб снарядами «Краснополь»

Артиллеристы Западного военного округа провели стрельбы с применением модернизированных корректируемых снарядов «Краснополь». Стрельба боеприпасами ведется из самоходных гаубиц «Мста-С», вероятность попадания снаряда в цель — не менее 95 процентов, отмечает Минобороны России.