Опубликовано видео стрельб снарядами «Краснополь»
Артиллеристы Западного военного округа провели стрельбы с применением модернизированных корректируемых снарядов «Краснополь». Стрельба боеприпасами ведется из самоходных гаубиц «Мста-С», вероятность попадания снаряда в цель — не менее 95 процентов, отмечает Минобороны России.
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