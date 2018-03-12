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19:04 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Художник показал гигантов, которые «живут» на улицах турецких городов

Когда фантазия переплетается с реальностью, получается сказочный результат.

Архитектор и иллюстратор из Турции Хакан Келес покорил Сеть своими необычными рисунками.

Путешествуя по стране, Хакан фотографирует на смартфон городские пейзажи, а затем дорисовывает на них гигантских персонажей.

Согласитесь, выглядит это здорово.

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