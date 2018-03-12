Художник показал гигантов, которые «живут» на улицах турецких городов
Когда фантазия переплетается с реальностью, получается сказочный результат.
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Когда фантазия переплетается с реальностью, получается сказочный результат.
Архитектор и иллюстратор из Турции Хакан Келес покорил Сеть своими необычными рисунками.
Путешествуя по стране, Хакан фотографирует на смартфон городские пейзажи, а затем дорисовывает на них гигантских персонажей.
Согласитесь, выглядит это здорово.
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