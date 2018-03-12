Ремонтные работы в парке «Долина роз» обойдутся почти в 14 миллионов леев

«Будем использовать современные столбы, чтобы оптимизировать процесс потребления электроэнергии. Они будут определённого дизайна. Мы хотим избежать использования наземных проводов», — сказал подрядчик Игорь Ионел.
Горожане инициативу властей привестуют.
«В парке гуляют мамы с детьми. Это хорошая идея».
Ремонтные работы обойдутся почти в 14 миллионов леев.
«Нужно установить чёткие сроки, чтобы ремонт не затянулся. Указать в договоре, и в случае нарушения, взять неустойку с подрядчика. Кроме того, за работу нужно заплатить после её выполнения», — отметил и.о. мэра Кишинёва Сильвия Раду.
Ремонтные работы начнут до начала лета.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.