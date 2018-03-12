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12 марта, источник: Publika.md

Ремонтные работы в парке «Долина роз» обойдутся почти в 14 миллионов леев

Столичный парк «Долина роз» ждёт капитальное обновление. Там отремонтируют пять с половиной километров тротуара, обустроят четыре километра дорожки для велосипедистов и установят более 300 столбов освещения.

Источник: Publika.md

«Будем использовать современные столбы, чтобы оптимизировать процесс потребления электроэнергии. Они будут определённого дизайна. Мы хотим избежать использования наземных проводов», — сказал подрядчик Игорь Ионел.

Горожане инициативу властей привестуют.

«В парке гуляют мамы с детьми. Это хорошая идея».

Ремонтные работы обойдутся почти в 14 миллионов леев.

«Нужно установить чёткие сроки, чтобы ремонт не затянулся. Указать в договоре, и в случае нарушения, взять неустойку с подрядчика. Кроме того, за работу нужно заплатить после её выполнения», — отметил и.о. мэра Кишинёва Сильвия Раду.

Ремонтные работы начнут до начала лета.

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