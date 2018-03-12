Пес с «человеческим лицом» пугает пользователей Сети

Уже несколько дней пользователи обсуждают необычную собаку по имени Йоги, чья морда очень напоминает человеческое лицо. Увидев его фото в интернете, многие засомневались в подлинности снимков, решив, что это все фотошоп. Но нет, на самом деле Йоги так и выглядит.

Кстати, девушка хоть и признает, что ее питомец обладает выразительными глазами и пухлыми губами, она никогда не считала его особенным. Зато Шанталь от души посмеялась над комментариями в соцсетях.