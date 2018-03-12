Пес с «человеческим лицом» пугает пользователей Сети

Уже несколько дней пользователи обсуждают необычную собаку по имени Йоги, чья морда очень напоминает человеческое лицо. Увидев его фото в интернете, многие засомневались в подлинности снимков, решив, что это все фотошоп. Но нет, на самом деле Йоги так и выглядит.
Кстати, девушка хоть и признает, что ее питомец обладает выразительными глазами и пухлыми губами, она никогда не считала его особенным. Зато Шанталь от души посмеялась над комментариями в соцсетях.
А вот некоторым пользователям было не до смеха. Многие признавались, что увидев снимки Йоги, лишились сна и поверили в реинкарнацию. А вы что думаете?
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.