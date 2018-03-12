В поселке Белый Яр мужчина служит старшим инструктором-кинологом, охраняя заключенных.
Тюремный надзиратель Владимир Божья-Воля оказался атеистомhttps://t.co/ReLrC9X98s … pic.twitter.com/raZTQTAQUT— Russia Moscow (@RussiaMoscow) March 12, 2018
Тюремный надзиратель по фамилии Божья-Воля признался, что он атеист
Фамилия приносит мужчине больше неприятностей, чем пользы.
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