Тюремный надзиратель по фамилии Божья-Воля признался, что он атеист

Сотрудник свердловского ГУФСИН Владимир Божья-Воля на самом деле атеист. Об этом изданию Znak.com рассказал сам Владимир.

Интересная фамилия досталась ему от отца. Ни сам Владимир, ни его семья к верующим себя не относят.

Вместо пользы «православная» фамилия нередко создавала тюремному надзирателю проблемы. Ее неправильно писали: и слитно, и с маленькой буквы. Но менять фамилию мужчина не собирается.