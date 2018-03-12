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20:24 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Тюремный надзиратель по фамилии Божья-Воля признался, что он атеист

Фамилия приносит мужчине больше неприятностей, чем пользы.

Сотрудник свердловского ГУФСИН Владимир Божья-Воля на самом деле атеист. Об этом изданию Znak.com рассказал сам Владимир.

Интересная фамилия досталась ему от отца. Ни сам Владимир, ни его семья к верующим себя не относят.

В поселке Белый Яр мужчина служит старшим инструктором-кинологом, охраняя заключенных.

Вместо пользы «православная» фамилия нередко создавала тюремному надзирателю проблемы. Ее неправильно писали: и слитно, и с маленькой буквы. Но менять фамилию мужчина не собирается.

Как от отца досталась, так она и будет у меня.
Владимир Божья-Воля
1 комментарийк этой статье
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