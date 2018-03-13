Большеохтинский и Дворцовый мосты разведут в Петербурге

Источник: Комсомольская правда

В Северной столице начинается подготовка к сезону навигации. Проверку проходят городские переправы. И первыми на этой неделе в целях проверки готовности разводных пролетов к навигации 2018 года разведут Дворцовый и Большеохтинский мосты.

— Первые разводки запланированы в ночь на 15 марта. Большеохтинский мост — с 2:00 до 5:00, Дворцовый мост — с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 4:55. Наводка мостов может быть осуществлена ранее указанного времени, — говорится в сообщении «Мостотреста».

При этом отмечается, что официально старт навигации на Неве и Малой Неве будет дан 10 апреля, на рукавах Невы — 20 апреля.