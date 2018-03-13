Журналистка Дарья Комарова рассказала о домогательствах со стороны Станислава Говорухина

Источник: РИА "Новости"

На встрече он предложил журналистке провести с ним ночь за возможность в последующем сняться в его кинопроекте, написала Комарова.

Когда она отказалась, Говорухин, по словам журналистки, начал ее шантажировать и отказался давать интервью. «Я в ответ заявила, что ему придется мне заплатить сейчас денег за потраченное на встречу с ним время и возместить гонорар за статью, иначе, я сейчас выхожу с ресторана и будет скандал», — рассказала Комарова.

Интервью состоялось, а Станислав Говорухин дал ей свой номер и просил не рассказывать о случившемся, уточнила Дарья Комарова.

Станислав Говорухин заявил «Медузе», что ничего подобного не помнит и не уверен, что вообще ездил в Чебоксары в 2012 году.

В феврале журналистки Дарья Жук (телеканал «Дождь»), Екатерина Котрикадзе (телеканал RTVI) и Фарида Рустамова (русская служба «Би-би-си») рассказали о домогательствах со стороны депутата Госдумы Леонида Слуцкого. Депутат все обвинения отрицает и называет их «бредом».