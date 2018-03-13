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11:37 (мск), источник: Esquire

Журналистка Дарья Комарова рассказала о домогательствах со стороны Станислава Говорухина

Бывший корреспондент «Радио Свобода», а сейчас руководитель предвыборного штаба Ксении Собчак в Чувашии Дарья Комарова написала в своем Facebook о домогательствах со стороны депутата Госдумы и режиссера Станислава Говорухина. По словам Комаровой, в 2012 году она должна была взять у него интервью, когда он находился в Чебоксарах.

Источник: РИА "Новости"

На встрече он предложил журналистке провести с ним ночь за возможность в последующем сняться в его кинопроекте, написала Комарова.

Когда она отказалась, Говорухин, по словам журналистки, начал ее шантажировать и отказался давать интервью. «Я в ответ заявила, что ему придется мне заплатить сейчас денег за потраченное на встречу с ним время и возместить гонорар за статью, иначе, я сейчас выхожу с ресторана и будет скандал», — рассказала Комарова.

Интервью состоялось, а Станислав Говорухин дал ей свой номер и просил не рассказывать о случившемся, уточнила Дарья Комарова.

Станислав Говорухин заявил «Медузе», что ничего подобного не помнит и не уверен, что вообще ездил в Чебоксары в 2012 году.

В феврале журналистки Дарья Жук (телеканал «Дождь»), Екатерина Котрикадзе (телеканал RTVI) и Фарида Рустамова (русская служба «Би-би-си») рассказали о домогательствах со стороны депутата Госдумы Леонида Слуцкого. Депутат все обвинения отрицает и называет их «бредом».

Но 8 марта Слуцкий поздравил женщин с 8 марта и попросил прощения у тех, кого обидел своим поведением: «Пользуясь случаем, хотел бы попросить прощения у тех из вас, кому когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания. Поверьте, не по злому умыслу», — написал политик на своей странице в Facebook.

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