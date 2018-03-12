Собчак опровергла информацию о том, что Путин ее крестный отец

Источник: РИА Новости

По словам Собчак, ее крестили, когда ей было 12 лет. «Для меня это была история, что мама за лишние три жвачки попросила меня приехать в определенное время постоять три часа в церкви», — рассказала Собчак.

Она сообщила, что не была религиозным ребенком и крещение для нее запоминающимся событием не стало.

Собчак рассказала, что в момент крещения Владимир Путин находился в церкви, однако роль ее крестного отца выполнял не он.