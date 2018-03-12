Собчак опровергла информацию о том, что Путин ее крестный отец

По словам Собчак, ее крестили, когда ей было 12 лет. «Для меня это была история, что мама за лишние три жвачки попросила меня приехать в определенное время постоять три часа в церкви», — рассказала Собчак.
Она сообщила, что не была религиозным ребенком и крещение для нее запоминающимся событием не стало.
Собчак рассказала, что в момент крещения Владимир Путин находился в церкви, однако роль ее крестного отца выполнял не он.
Кандидат также отметила, что никогда не обсуждала эту тему с президентом и что личных контактов с ним у нее нет. «Я встречалась с ним только на печальных годовщинах (смерти. — Прим. ред.) моего отца. Никакой другой связи с Владимиром Путиным у меня нет и не было», — подытожила Собчак.
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