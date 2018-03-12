Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Егор Крид выгнал беременную участницу из шоу «Холостяк»
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Школьники зарабатывают с помощью «домашки» по математике
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Все что тебе нужно знать о Юбере Живанши
Вселенная Олега Табакова, вечного кота МатроскинаОт Шелленберга до Суходрищева, от роли сына секретаря райкома до самого загадочного мультяшного героя - от нас ушел великий актер
Стали известны подробности смерти Табакова
Путин: США нагло обманули Россию
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Немецкий политик об Украине: Никто ничего не поставит
Ольга Серябкина показала фанатам свой бюст – СМИ
Все что тебе нужно знать о Юбере Живанши
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной
Школьница получила ожоги, пытаясь сделать селфи на электроподстанции
У пожилого британца «исчезла» часть мозга
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Фоторепортажи
20Сибирский циклон «Зверь из востока» накрыл Европу
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
12 марта, источник: РИА Новости

Собчак опровергла информацию о том, что Путин ее крестный отец

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты России Ксения Собчак сказала, что действующий глава государства Владимир Путин не является ее крестным отцом. Такое заявление она сделала в эфире радио «Эхо Москвы».

Источник: РИА Новости

По словам Собчак, ее крестили, когда ей было 12 лет. «Для меня это была история, что мама за лишние три жвачки попросила меня приехать в определенное время постоять три часа в церкви», — рассказала Собчак.

Она сообщила, что не была религиозным ребенком и крещение для нее запоминающимся событием не стало.

Собчак рассказала, что в момент крещения Владимир Путин находился в церкви, однако роль ее крестного отца выполнял не он.

Кандидат также отметила, что никогда не обсуждала эту тему с президентом и что личных контактов с ним у нее нет. «Я встречалась с ним только на печальных годовщинах (смерти. — Прим. ред.) моего отца. Никакой другой связи с Владимиром Путиным у меня нет и не было», — подытожила Собчак.

 Умер Олег Табаков
Украина готовится к блицкригу против России: что ей достанется
Феномен обаяния Олега Табакова: его любили все
Пять бывших республик СССР выступили против «Северного потока-2»
СМИ: Кэмерон Диаз завершила карьеру в кино
Путин рассказал, какое мороженое считает самым вкусным
Греции грозит футбольная изоляция из-за россиянина с пистолетом
Как выглядит собака с «человеческим лицом» (фото)
Спорт
Сезон можно заканчивать. Почему победа «Локо» равна чемпионству В восьми турах команда Сёмина может два раза проиграть и один раз сыграть вничью
Авто
Toyota или китайский внедорожник? Битва началась А мы проводим очередной сравнительный тест. Да какой – чистокровный японец против… китайца!
Hi-Tech
Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус Slingshot оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров
Кино
От кота до президента: 12 незабываемых ролей Олега Табакова Вспоминаем смешные и серьезные, трогательные и пронзительные роли великого артиста, навсегда закрепившиеся в истории советского и российского кино
Недвижимость
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Москвичи стали чаще устанавливать шлагбаумы в своих дворах
Иностранцы полюбили Москву больше остальной России
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Леди
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной «Леди Mail.Ru» вспоминает, каким был брак одного из самых талантливых российских и советских актеров.
Дети
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности Пользователи Сети уверены, что в звездном семействе ожидается пополнение.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь