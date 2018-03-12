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12 марта, источник: РИА Новости

Кэмерон Диаз завершила карьеру в кино, сообщают СМИ

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Голливудская актриса Кэмерон Диаз намерена завершить карьеру в кинематографе, пишет Metro.

Источник: РИА Новости

Как отмечает издание, о решении актрисы сообщила ее подруга Сельма Блэр. Она рассказала, что во время ланча девушки обсуждали фильм «Милашка» с Диаз в главной роли.

Именно тогда она призналась, что не планирует сниматься в кино и хочет проводить больше времени со своим мужем Бенджи Мэдденом, участником группы Good Charlotte.

Ранее в СМИ появилась информация о беременности Диаз. Как сообщили близкие к актрисе источники, «больше всего она хочет стать матерью и рождение ребенка сделало бы ее по-настоящему счастливой».

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