Свиновод потребовал запретить оскорбительные выражения про свиней

Источник: AP 2018

43-летний свиновод Фергюс Хауи из графства Эссекс полагает, что негативные выражения eat like a pig («есть как свинья»), pig-out («обжорство») и porker («жирный как свинья»), в которых присутствует слово pig («свинья») или pork («свинина»), вредят его бизнесу.

«Как свиновод, а также от имени всех свиней нашей страны хочу заявить, что нас возмущает, когда люди говорят “есть как свинья”. Это унизительно и создает не соответствующее действительности представление, что в свинине много жира», — пояснил он.

В качестве доказательства Хауи приводит статистику, согласно которой 90 процентов людей любят вкус свинины, однако только 30 процентов покупают ее каждую неделю.

Остальные, по мнению бизнесмена, избегают этого продукта, потому что не хотят есть жирное мясо. «Теперь в свиньях на 44 процента меньше жира, чем в 1970-е годы, — утверждает он. — Сами люди за то же время стали толще на 30 процентов».