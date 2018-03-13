Популярная рок-группа выступит на церемонии открытия стадиона «Нижний Новгород»

Гала-концерт длительностью один час с участием популярной рок-группы, отмеченной премией Муз-ТВ либо MTV RMA, состоится на церемонии открытия стадиона «Нижний Новгород».



В настоящее время начата процедура закупки услуг по организации церемонии.



Соответствующее извещение о запросе предложений опубликовано государственным автономным учреждением Нижегородской области «Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий» 12 марта.



Как сообщается в закупочной документации, начальная (максимальная) цена контракта — 4 млн 900 тыс. руб.



Монтаж оборудования должен быть завершен до 13 апреля.