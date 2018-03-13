Популярная рок-группа выступит на церемонии открытия стадиона «Нижний Новгород»
Начата процедура закупки услуг по организации церемонии.
Начата процедура закупки услуг по организации церемонии.
В настоящее время начата процедура закупки услуг по организации церемонии.
Соответствующее извещение о запросе предложений опубликовано государственным автономным учреждением Нижегородской области «Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий» 12 марта.
Как сообщается в закупочной документации, начальная (максимальная) цена контракта — 4 млн 900 тыс. руб.
Монтаж оборудования должен быть завершен до 13 апреля.
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