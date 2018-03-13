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03:45 (мск), источник: VLADNEWS

Приморцам будет доступен ещё один авиамаршрут

Первый рейс планируется с апреля текущего года.

Источник: VLADNEWS

Международный аэропорт Владивосток готовится к старту рейсов по новому направлению. Авиасообщение между Приморьем и Тэгу (Республика Корея) планируется открыть в апреле, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, в начале марта Владивосток посетила делегация представителей администрации и аэропорта города Тэгу (четвертый по величине город в Южной Корее). Целью визита стала подготовка к открытию рейса по маршруту «Владивосток-Тэгу».

«Рейс авиакомпании T’way Air по новому для аэропорта Владивосток направлению планируется с апреля текущего года с частотой три рейса в неделю на воздушных судах B-737», сообщили в аэропорту.

Отметим, президент России Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному Собранию РФ 1 марта 2018 года заявил, что в течение ближайших шести лет в стране будет реконструирована и расширена сеть региональных аэропортов. Глава государства подчеркнул, что решение этой задачи позволит уйти от сложившейся практики межрегиональных полетов через Москву.

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