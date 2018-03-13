Приморцам будет доступен ещё один авиамаршрут
Первый рейс планируется с апреля текущего года.
Первый рейс планируется с апреля текущего года.
Международный аэропорт Владивосток готовится к старту рейсов по новому направлению. Авиасообщение между Приморьем и Тэгу (Республика Корея) планируется открыть в апреле, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Как сообщили в
«Рейс авиакомпании T’way Air по новому для аэропорта Владивосток направлению планируется с апреля текущего года с частотой три рейса в неделю на воздушных судах B-737», сообщили в аэропорту.
Отметим, президент России Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному Собранию РФ 1 марта 2018 года заявил, что в течение ближайших шести лет в стране будет реконструирована и расширена сеть региональных аэропортов. Глава государства подчеркнул, что решение этой задачи позволит уйти от сложившейся практики межрегиональных полетов через Москву.
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