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03:43 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Медведи просыпаются в Хабаровском крае

В Приамурском зоосаде бурые уже проснулись, а гималайские еще нет.

В этом году бурые медведи Маша и Балу в Приамурском зоосаде имени Сысоева под Хабаровском проснулись небывало поздно. Об этом сообщила ИА «Хабаровский край сегодня» главный зоотехник Елена Короткова.

— Обычно они выходили из берлоги в конце февраля, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» Елена Геннадьевна, — а сейчас вышли в начале марта. Проснулась и их первая дочка Дива. Ей этой весной исполнилось 15 лет. Всего же за свою жизнь медведица Маша родила 22 медвежонка, которых мы раздали в различные зоопарки. Сейчас ожидаем 23-го. Медведи-родители сейчас караулят берлогу, поэтому, скорее всего, в ней есть медвежонок. Будем наблюдать.

Напомним, что вопреки всем известным фактам о жизни бурых медведей, Маша и Балу каждый год залегают в спячку в одну берлогу, а по весне выходят из берлоги с пополнением.

А вот гималайские медведи Соня, Фрося и Слава еще спят. По словам Елены Коротковой это тоже долго. Обычно «гималайцы» уже просыпаются в это время.

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