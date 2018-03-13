Медведи просыпаются в Хабаровском крае

В этом году бурые медведи Маша и Балу в Приамурском зоосаде имени Сысоева под Хабаровском проснулись небывало поздно. Об этом сообщила ИА «Хабаровский край сегодня» главный зоотехник Елена Короткова.

— Обычно они выходили из берлоги в конце февраля, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» Елена Геннадьевна, — а сейчас вышли в начале марта. Проснулась и их первая дочка Дива. Ей этой весной исполнилось 15 лет. Всего же за свою жизнь медведица Маша родила 22 медвежонка, которых мы раздали в различные зоопарки. Сейчас ожидаем 23-го. Медведи-родители сейчас караулят берлогу, поэтому, скорее всего, в ней есть медвежонок. Будем наблюдать.