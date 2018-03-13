NYT: Метрополитен-опера уволила обвиненного в домогательствах дирижера

Ранее Метрополитен-опера начала внутреннее расследование после обнародования в СМИ полицейского отчета, в котором утверждалось, что неназванный мужчина обвинил Ливайна в домогательствах. По словам пострадавшего, который проживает в штате Иллинойс, Ливайн впервые начал приставать к нему в 1985 году, дирижеру тогда было 42 года, обвинителю — 15 лет. Как утверждал мужчина, домогательства не прекращались долгие годы. Впоследствии со схожими обвинениями в адрес дирижера выступили еще несколько мужчин.
На время проведения расследования Метрополитен-опера временно приостановила рабочие отношения с Ливайном. По итогам разбирательства оперный театр сообщил об увольнении прославленного дирижера.
Как говорится в заявлении, которое приводит NYT, расследование «выявило убедительные доказательства того, что Ливайн сексуально домогался беззащитных артистов на ранних этапах их карьеры». В свете этого руководство театра «пришло к выводу, что для господина Ливайна неуместно и невозможно продолжать работу в Метрополитен-опере», подчеркивается в сообщении.
Ливайн является одним из самых известных и заслуженных дирижеров США. Он был номинирован на премию Grammy 37 раз, получив в итоге 10 наград. Ливайн занял должность музыкального директора Метрополитен-оперы в 1976 году, но два года назад покинул ее из-за обострившейся болезни Паркинсона. Руководство оперы после этого назначило Ливайна на пост так называемого почетного музыкального директора, он продолжал периодически вставать за дирижерский пульт, но не на постоянной основе.
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