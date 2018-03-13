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03:40 (мск), источник: ДЕЙТА

Форт № 11 Владивостокской крепости открыт для туристов и зимой

Каждый житель и гость Владивостока может прикоснуться к истории страны и увидеть живописную природу, если отправится на остров Русский. В эти выходные корреспонденты DEITA. RU изучили Форт № 11.

«Лица, причинившие вред объекту культурного наследия, несут в соответствии с законодательством РФ уголовную, административную или иную ответственность», — гласит надпись на входе в Форт № 11.

Мы вели себя хорошо, однако время никого не щадит, ведь с момента строительства прошло более ста лет.

Форт является одной из частей главной Владивостокской достопримечательности — Владивостокской крепости. Всего на Русском острове расположено шесть фортов, № 11 назван в честь князя Святослава Игоревича.

Мы добрались из центра Владивостока на автобусе 29 «до конца асфальта», остановки там нет. Однако водители знают, что отдыхающие часто выходят в этом месте. После в течение 15 минут шли по грунтовой дороге вверх, так как форт находится на вершине горы Ушакова, расположенной над полуостровом Тобизина.

Начало его строительства датируется 1910 годом, согласие давал лично Николай II. Проектировщики старались не копировать типовые проекты, а учесть весь рельеф местности и, под стать ему, расположить все огневые сооружения.

Мы долго бродили по постройкам, которые рассредоточены на большой площади. Сооружения петляют по горному хребту, остаётся только поражаться, как талантливо был создан этот военный объект. Форт № 11 это облегченный вариант, который был построен специально для того, чтобы в случае нападения врага со стороны моря, можно было защитить город Владивосток от корабельных обстрелов, в том числе крупнокалиберного орудия. Даже далекие от военного дела люди отмечают, что из-за скалистых берегов форт имеет очень выгодную позицию по отношению к предполагаемому неприятелю.

Сооружение состоит из главной части и отдельного укрепления, расположенных на двух вершинах горы и прикрытых с фронта общим оборонительным рвом. Отдельное укрепление не было достроено. Главная часть состоит из двух бетонных брустверов и трех отдельных укрытий для противоштурмовой артиллерии.

Теперь мы знаем, что брустверы — это насыпи, предназначенные для удобной стрельбы, защиты от снарядов и для укрытия от наблюдения противника.

«По брустверу классно гулять, — делится впечатлением турист, — можно даже на велике покататься, царский бетон очень хорошо сохранился». По гребню брустверов проходит стрелковый банкет с нишами-укрытиями. В некоторых местах сохранились надписи, которые оставляли служившие здесь военные.

Если обратиться к истории, становится ясно, почему форт в таком состоянии. В 1923 году в связи с соглашением между японским командованием и командованием Народно-Революционной Армии Дальневосточной республики о демилитаризации Владивостока крепость была упразднена. К тому времени в Приморье уже установилась Советская власть. Оставшиеся вооружения были демонтированы, штабы и управления расформированы, фортификационные сооружения остались надолго заброшены, а после разрушены вандалами.

«Мне понравилась гравюра над одним из входов в форт, там написано “ВладивостокЪ”, а под надписью красная звезда, — делится впечатлениями Елизавета, студентка, — веет историей, сменившейся эпохой, царскими временами. Тогда эти форты строили на века, благодаря чему мы можем сейчас пойти и посмотреть, соприкоснуться. Там ведь когда-то служили, несли вахту и пушки начищали».

Сегодня форт — это памятник с богатым прошлым. При всей своей военной продуманности, с форта ни разу не приходилось стрелять, отсюда не прозвучал ни один выстрел.

Форт является хорошим примером современного фортификационного искусства. Добраться сюда может каждый желающий. К слову, прошлым летом походы выходного дня на форт стоили 350 рублей, мы же потратили на проезд 46 рублей.

Александра Чистик.

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