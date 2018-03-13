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03:30 (мск), источник: Восток Медиа

Жители Хабаровского края улетят на курорты Чёрного моря по льготной цене

Правительство России утвердило перечень авиамаршрутов с Дальнего Востока и в обратном направлении, билеты на которые будут продавать по субсидированным тарифам. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Источник: Восток Медиа

В перечень маршрутов вошли 73 направления. Стоимость билетов не превышает 10,5 тысячи рублей. Из дальневосточной столицы по льготной цене можно будет улететь в девять городов: Владивосток, Геленджик, Екатеринбург, Минеральные Воды, Москву, Новосибирск, Санкт-Петербург, Симферополь и Сочи. Дороже всего обойдётся поездка в Геленджик и Симферополь — восемь тысяч рублей, дешевле всего будет добраться до столицы Приморья — 1800 рублей.

Как сообщает пресс-служба минвостокразвития, авиаперевозчикам предоставят субсидии, за счёт чего пассажиры смогут купить билеты по льготной цене. Воспользоваться услугой можно с марта по декабрь этого года. Льготные билеты будут доступны нескольким категориям граждан: молодёжи до 23 лет, женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет, а также инвалидам I группы с сопровождающим лицом, инвалидам с детства II или III группы.

«У нас по понятным причинам необходимость в субсидировании подобных перелётов будет оставаться ещё очень долгое время, поскольку масштабы страны таковы, что перелёты на такие расстояния в любом случае стоят дороже, нежели перелёты в границах европейских или каких-то иных государств. Соответственно, это далеко не всегда под силу нашим гражданам. Поэтому программа субсидирования должна быть продолжена, а по мере возможности, как справедливо было сказано, и расширена, для того чтобы большее количество граждан нашей страны могли воспользоваться льготными тарифами в определённый временной период», — рассказал Дмитрий Медведев.

Когда билеты поступят в кассы авиакомпаний пока неизвестно. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в прошлом году продажи начались в конце марта и начале апреля.

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