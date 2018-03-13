Главный тренер хабаровского «СКА-Нефтяника»: вся борьба ещё впереди

«Мы понимаем, что это серия — необходимо добиться трёх побед. Мы довольны, что выиграли, но вся борьба ещё впереди. Как показывают игры плей-офф — матч на матч не приходится. Будем настраиваться на следующую встречу», — рассказал Михаил Юрьев.

Наставник «Байкал-Энергии» Николай Кадакин отметил, что иркутская команда выполнила всё, что от неё требовал тренерский штаб, однако не смогла навязать борьбу из-за нехватки сил после долгих перелётов.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что «СКА-Нефтяник» начал полуфинальную серию с уверенной победы. На своём льду «армейцы» разгромили иркутскую «Байкал-Энергию» — встреча завершилась со счётом 12:1. Матч получился во многом неожиданным: иркутские хоккеисты, для которых встречи с «красно-чёрными» последние годы являются принципиальными, не оказали достойного сопротивления хозяевам, а дальневосточники не смогли похвастать громкой поддержкой трибун — арена была полупуста.