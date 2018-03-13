Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стали известны подробности смерти Табакова
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Школьники зарабатывают с помощью «домашки» по математике
Путин сообщил о решении сбить самолет с 110 пассажирами в 2014-м
В шляпках и одинаковых туфлях: новый выход Миддлтон и Маркл
Порнозвезда подала в суд на президента США Стефани Клиффорд указывает, что Дональд Трамп так и не подписал договор
Реакция и соболезнования Путина на смерть Табакова
Путин: США нагло обманули Россию
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Евгений Миронов приехал в больницу, чтобы проститься с Табаковым
Ушел из жизни актер СССР Дмитрий Дорлиак-младший
Все что тебе нужно знать о Юбере Живанши
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Фоторепортажи
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
9В Индонезии проснулся вулкан Синабунг
03:20 (мск), источник: ДЕЙТА

Теплая погода во Владивостоке взломает лед в бухтах и заливах

13 марта в Амурском заливе, а также в бухтах Уссурийского залива и пролива Босфор Восточный начнется частичный взлом припайного льда, сообщили DEITA. RU в городской администрации.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +5° 61% 756 мм рт. ст. 6 м/с

В этой связи управление ГО и ЧС администрации Владивостока настоятельно рекомендует любителям зимней рыбалки, а также всем жителям и гостям города воздержаться от выхода на лед, а также быть бдительными к окружающим. Ваши внимание и сознательность могут спасти жизнь другого человека.

При этом необходимо помнить, что выезд на лед автотранспортных средств категорически запрещен.

Михаил Грач.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Новые требования получения медицинской помощи появились в России
Недуги приморцев обходятся в серьезную сумму бюджету
Дело Скрипаля: как может ответить Великобритания
Как выглядит собака с «человеческим лицом» (фото)
СМИ: Кэмерон Диаз завершила карьеру в кино
Госдеп посчитал бессмысленной блокировку «Северного потока-2»
Сигал не сможет проголосовать на выборах президента РФ
Хейли: от встречи Трампа и Ким Чен Ына выиграет весь мир
Греции грозит футбольная изоляция из-за россиянина с пистолетом
Спорт
Сезон можно заканчивать. Почему победа «Локо» равна чемпионству В восьми турах команда Сёмина может два раза проиграть и один раз сыграть вничью
Авто
Toyota или китайский внедорожник? Битва началась А мы проводим очередной сравнительный тест. Да какой – чистокровный японец против… китайца!
Hi-Tech
Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус Slingshot оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров
Кино
От кота до президента: 12 незабываемых ролей Олега Табакова Вспоминаем смешные и серьезные, трогательные и пронзительные роли великого артиста, навсегда закрепившиеся в истории советского и российского кино
Недвижимость
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Москвичи стали чаще устанавливать шлагбаумы в своих дворах
Иностранцы полюбили Москву больше остальной России
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Леди
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной «Леди Mail.Ru» вспоминает, каким был брак одного из самых талантливых российских и советских актеров.
Дети
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности Пользователи Сети уверены, что в звездном семействе ожидается пополнение.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь