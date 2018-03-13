Теплая погода во Владивостоке взломает лед в бухтах и заливах
13 марта в Амурском заливе, а также в бухтах Уссурийского залива и пролива Босфор Восточный начнется частичный взлом припайного льда, сообщили DEITA. RU в городской администрации.
13 марта в Амурском заливе, а также в бухтах Уссурийского залива и пролива Босфор Восточный начнется частичный взлом припайного льда, сообщили DEITA. RU в городской администрации.
В этой связи управление ГО и ЧС администрации Владивостока настоятельно рекомендует любителям зимней рыбалки, а также всем жителям и гостям города воздержаться от выхода на лед, а также быть бдительными к окружающим. Ваши внимание и сознательность могут спасти жизнь другого человека.
При этом необходимо помнить, что выезд на лед автотранспортных средств категорически запрещен.
Михаил Грач.
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