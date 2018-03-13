Теплая погода во Владивостоке взломает лед в бухтах и заливах

В этой связи управление ГО и ЧС администрации Владивостока настоятельно рекомендует любителям зимней рыбалки, а также всем жителям и гостям города воздержаться от выхода на лед, а также быть бдительными к окружающим. Ваши внимание и сознательность могут спасти жизнь другого человека.