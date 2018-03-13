Сигал выразил желание проголосовать на выборах президента России

«Он (Сигал) физически не сможет (проголосовать), потому что он в это время будет находиться в Скотсдейле в Аризоне, ближайшее консульство или посольство находятся достаточно далеко. Но он хотел бы (проголосовать)… но у него физически нет такой возможности», — пояснил Рейбанд.