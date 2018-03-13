Сигал выразил желание проголосовать на выборах президента России
БЕРЛИН, 13 мар — РИА Новости. Голливудский актер и продюсер с российским паспортом Стивен Сигал хотел бы, но не сможет проголосовать на выборах президента России, так как 18 марта будет находиться в штате Аризона, далеко от российских диппредставительств, сообщил РИА Новости агент артиста Анар Рейбанд.
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