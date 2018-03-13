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03:24 (мск), источник: РИА Новости

Сигал выразил желание проголосовать на выборах президента России

БЕРЛИН, 13 мар — РИА Новости. Голливудский актер и продюсер с российским паспортом Стивен Сигал хотел бы, но не сможет проголосовать на выборах президента России, так как 18 марта будет находиться в штате Аризона, далеко от российских диппредставительств, сообщил РИА Новости агент артиста Анар Рейбанд.

Источник: РИА Новости

«Он (Сигал) физически не сможет (проголосовать), потому что он в это время будет находиться в Скотсдейле в Аризоне, ближайшее консульство или посольство находятся достаточно далеко. Но он хотел бы (проголосовать)… но у него физически нет такой возможности», — пояснил Рейбанд.

Штат Аризона ранее входил в консульский округ Сан-Франциско, однако после закрытия генконсульства РФ в этом городе по требованию американской стороны этот регион теперь относится к генконсульству в Хьюстоне.

Сигал получил российское гражданство 3 ноября 2016 года.

Справка
Как проголосовать на выборах президентаВыборы Президента России состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, глава государства будет избран на шестилетний срок путём равного и прямого всеобщего тайного голосования.
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3 октября 2017© Ньюстюб
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