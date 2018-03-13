Спасенный в Приморье леопард Николай сыграл свадьбу в Москве

Дальневосточный леопард Николай, спасенный в национальном парке «Земля леопарда» еще котенком, вырос и успешно создал свою первую пару в Центре воспроизводства редких видов животных при Московском зоопарке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФГБУ «Земля леопарда». В результате его спаривания с самкой ожидается появление на свет уникального потомства.

Николай, известный под номером Leo 80M, был обнаружен российскими пограничниками в 2015 году в нацпарке «Земля леопарда» у границы с Китаем. Котенок лишился трех пальцев, попав в браконьерский капкан, но ветеринары спасли найденыша от гибели. Позже леопард получил имя от спасших его сотрудников пограничной службы ФСБ России. Его готовили к возвращению в дикую природу в Центре реабилитации (МРОО «Центр «Тигр») в Приморье, однако в итоге травма напомнила о себе, поэтому жизнью леопарда решили не рисковать.

В 2016 году эксперты приняли решение о передаче пятнистого хищника в зоопарковую программу размножения дальневосточных леопардов. В питомнике при Московском зоопарке он успешно достиг половозрелого возраста, поэтому сотрудники Центра воспроизводства, получив одобрение координатора программы, свели его с первой невестой. «Избранницей» Leo 80M стала самка по имени Акра.

«Мы очень рады, что леопард Николай принял рекомендованную специально для него “невесту”, не проявил к ней агрессии или равнодушия. Теперь будем ждать рождения здорового потомства. Благодаря этому удастся улучшить генетическое разнообразие популяции дальневосточных леопардов в неволе, что в свою очередь является основой для сохранения и восстановления популяции этого редкого вида. По предварительным прогнозам, все прошло благополучно и уже сейчас можно надеяться на появление детенышей. Однако результат спаривания точно будет известен только через полтора месяца, в течение этого времени зоологи будут внимательно наблюдать за Акрой», рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

К подготовке встречи двух редчайших хищников специалисты питомника подошли со всей ответственностью. После начала у самки течки двух леопардов переселили в общий вольер, в котором они жили вместе почти неделю. Разводили их только по ночам, чтобы внимательно наблюдать за поведением подопечных днем: кошачья «любовь» бывает агрессивной и может сопровождаться драками. Но встречи проходили спокойно. Результат счастливый финал.