В Ульчском районе открылась новая школа

Новая общеобразовательная школа открылась в селе Маринском Ульчского района. Посещать занятия в ней будут 160 детей. На возведение объекта из средств краевого и местного бюджетов было выделено 340,4 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.



Напомним, строительство началось еще в 2012 году после пожара в старом здании школы. Все это время местные дети ездили на учебу в соседнее село Мариинский рейд, так как в пределах транспортной доступности другие образовательные учреждения отсутствовали.



Новое двухэтажное кирпичное здание общей площадью 4,5 тысяч квадратных метров в селе Мариинском соответствуют всем санитарно-гигиеническим требованиям к организации учебно-воспитательного процесса.

«В школе установлено современное оборудование для обучения, оснащен спортивный зал, созданы все необходимые условия для проведения уроков труда. Немаловажно, что дети смогут учиться здесь в одну смену. Кроме того, в этом году запланировано открытие школы на 100 мест в поселке Галичный Комсомольского района, продолжается строительство школы на 300 мест в селе Найхин Нанайского района», — отметила министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова.