В Ульчском районе открылась новая школа
Строительство началось в 2012 году после пожара в старом здании школы.
Строительство началось в 2012 году после пожара в старом здании школы.
Новая общеобразовательная школа открылась в селе Маринском Ульчского района. Посещать занятия в ней будут 160 детей. На возведение объекта из средств краевого и местного бюджетов было выделено 340,4 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на
Напомним, строительство началось еще в 2012 году после пожара в старом здании школы. Все это время местные дети ездили на учебу в соседнее село Мариинский рейд, так как в пределах транспортной доступности другие образовательные учреждения отсутствовали.
«В школе установлено современное оборудование для обучения, оснащен спортивный зал, созданы все необходимые условия для проведения уроков труда. Немаловажно, что дети смогут учиться здесь в одну смену. Кроме того, в этом году запланировано открытие школы на 100 мест в поселке Галичный Комсомольского района, продолжается строительство школы на 300 мест в селе Найхин Нанайского района», — отметила министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова.
Напомним, в прошлом году в Хабаровске была открыта новая школа на 800 мест в микрорайоне «Ореховая сопка», проведен капитальный ремонт школы на 560 мест в поселке им. Горького, завершена реконструкция корпуса школы № 35 на 95 ученических мест и 45 дошкольных мест в
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