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04:20 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

В Ульчском районе открылась новая школа

Строительство началось в 2012 году после пожара в старом здании школы.

Новая общеобразовательная школа открылась в селе Маринском Ульчского района. Посещать занятия в ней будут 160 детей. На возведение объекта из средств краевого и местного бюджетов было выделено 340,4 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Напомним, строительство началось еще в 2012 году после пожара в старом здании школы. Все это время местные дети ездили на учебу в соседнее село Мариинский рейд, так как в пределах транспортной доступности другие образовательные учреждения отсутствовали.

Новое двухэтажное кирпичное здание общей площадью 4,5 тысяч квадратных метров в селе Мариинском соответствуют всем санитарно-гигиеническим требованиям к организации учебно-воспитательного процесса.

«В школе установлено современное оборудование для обучения, оснащен спортивный зал, созданы все необходимые условия для проведения уроков труда. Немаловажно, что дети смогут учиться здесь в одну смену. Кроме того, в этом году запланировано открытие школы на 100 мест в поселке Галичный Комсомольского района, продолжается строительство школы на 300 мест в селе Найхин Нанайского района», — отметила министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова.

Напомним, в прошлом году в Хабаровске была открыта новая школа на 800 мест в микрорайоне «Ореховая сопка», проведен капитальный ремонт школы на 560 мест в поселке им. Горького, завершена реконструкция корпуса школы № 35 на 95 ученических мест и 45 дошкольных мест в Комсомольске-на-Амуре. Общий объем финансирования работ составил 1,5 млрд рублей, из них 400 млн рублей — за счет средств федерального бюджета.

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