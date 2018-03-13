Двор на Брестской улице в Хабаровске превратился в каток

Источник: Губерния онлайн

В Хабаровске двор девятиэтажного дома № 9 на Брестской улице превратился в ледяной каток из-за коммунальной аварии. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказал житель многоэтажки Михаил Димин. В управляющей компании утверждают, что двор заливает краевой комиссариат. В свою очередь, военный комиссар Хабаровского края сообщил, что его ведомство к обледенелому двору отношения не имеет.

Житель дома № 9 Михаил Димин говорит, что с последствиями аварии и постоянно льющейся водой возле его дома никто не борется.

«Примерно 26 февраля вода начала заливать двор и ведущие к нему дороги. На сегодняшний день ситуация никак не поменялась. Уже в первых числах марта к дому невозможно было подойти без риска поскользнуться и упасть. Теперь я даже на легковой машине во двор заехать не могу: на подъезде к дому очень скользко, а дорога покрылась ледяными ухабами. Я и мои соседи звонили во все коммунальные и аварийные службы, в Водоканал и в управляющую компанию, но ситуация остается прежней», — жалуется хабаровчанин.

Директор управляющей компании «Премиум 2», обслуживающей девятиэтажку на Брестской, рассказал, что устранением коммунальных аварий его сотрудники не занимаются.

«Когда в начале марта к нам от жильцов дома № 9 начали поступать жалобы на залитый водой двор, мы сообщили об этом во все аварийные службы города. Насколько мне известно, где именно случилась авария — никто пока не знает, но есть информация, что вода течет на Брестскую со стороны краевого комиссариата, который расположен выше, на Тихоокеанской, 26. Вообще коммунальными авариями мы не занимаемся. Единственное, что мы можем сделать как обслуживающая организация — посыпать наледь песком», — сказал директор управляющей компании «Премиум 2» Алексей Струнец.

Руководитель краевого военного комиссариата отрицает, что его ведомство виновато в потопе на Брестской.