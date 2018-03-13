Двор на Брестской улице в Хабаровске превратился в каток
Аварийные службы города не могут решить проблему третью неделю.
Аварийные службы города не могут решить проблему третью неделю.
В Хабаровске двор девятиэтажного дома № 9 на Брестской улице превратился в ледяной каток
Житель дома № 9 Михаил Димин говорит, что с последствиями аварии и постоянно льющейся водой возле его дома никто не борется.
«Примерно 26 февраля вода начала заливать двор и ведущие к нему дороги. На сегодняшний день ситуация никак не поменялась. Уже в первых числах марта к дому невозможно было подойти без риска поскользнуться и упасть. Теперь я даже на легковой машине во двор заехать не могу: на подъезде к дому очень скользко, а дорога покрылась ледяными ухабами. Я и мои соседи звонили во все коммунальные и аварийные службы, в Водоканал и в управляющую компанию, но ситуация остается прежней», — жалуется хабаровчанин.
«Когда в начале марта к нам от жильцов дома № 9 начали поступать жалобы на залитый водой двор, мы сообщили об этом во все аварийные службы города. Насколько мне известно, где именно случилась авария — никто пока не знает, но есть информация, что вода течет на Брестскую со стороны краевого комиссариата, который расположен выше, на Тихоокеанской, 26. Вообще коммунальными авариями мы не занимаемся. Единственное, что мы можем сделать как обслуживающая организация — посыпать наледь песком», — сказал директор управляющей компании «Премиум 2» Алексей Струнец.
«Никаких подтверждений того, что мы причастны к аварии, нет. Колодец, который расположен в двадцати метрах от нашего здания, и трубы в самом ведомстве исправны. Когда я узнал о проблеме, то назначил ответственное должностное лицо, и мы готовы организовать межведомственную комиссию совместно со всеми коммунальными службами города», — заявил военный комиссар Хабаровского края Николай Глинин.
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