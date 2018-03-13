Юрий Башмет привезёт в Хабаровск обладателя Grammy
В дальневосточной столице с 10 по 17 апреля пройдёт восьмой международный музыкальный фестиваль под артистическим руководством выдающегося музыканта, народного артиста СССР Юрия Башмета.
В дальневосточной столице с 10 по 17 апреля пройдёт восьмой международный музыкальный фестиваль под артистическим руководством выдающегося музыканта, народного артиста СССР Юрия Башмета.
Первый фестиваль прошёл в краевом центре в 2011 году и состоял всего из трёх концертов. Однако он сразу вызвал большой интерес публики, поэтому событие решили сделать музыкальным. За восемь лет форум стал продолжительнее и вышел за рамки Хабаровска — добавился
Как сообщает
На протяжении всех лет участником фестиваля становится обладатель премии Grammy — камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета. Он выступит в качестве дирижёра и солиста. Подключится к концертам Дальневосточный академический симфонический оркестр, за дирижёрский пульт которого встанет главный дирижёр Антон Шабуров.
Особое место в программе фестиваля традиционно уделят
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