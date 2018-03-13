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04:43 (мск), источник: Восток Медиа

Юрий Башмет привезёт в Хабаровск обладателя Grammy

В дальневосточной столице с 10 по 17 апреля пройдёт восьмой международный музыкальный фестиваль под артистическим руководством выдающегося музыканта, народного артиста СССР Юрия Башмета.

Первый фестиваль прошёл в краевом центре в 2011 году и состоял всего из трёх концертов. Однако он сразу вызвал большой интерес публики, поэтому событие решили сделать музыкальным. За восемь лет форум стал продолжительнее и вышел за рамки Хабаровска — добавился Комсомольск-на-Амуре, также каждый год в программу добавляют ещё один из городов региона. На этот раз один из концертов пройдёт в Амурске.

Как сообщает пресс-служба Хабаровской краевой филармонии, среди участников восьмого фестиваля — известные и уже любимые публикой музыканты из разных стран мира: флейтист Гарет МакЛернон из Великобритании, саксофонист Теодор Керкезос из Греции, обладательница Гран-при международного конкурса альтистов в Москве кореянка Хва Юн Ли.

На протяжении всех лет участником фестиваля становится обладатель премии Grammy — камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета. Он выступит в качестве дирижёра и солиста. Подключится к концертам Дальневосточный академический симфонический оркестр, за дирижёрский пульт которого встанет главный дирижёр Антон Шабуров.

Особое место в программе фестиваля традиционно уделят музыкально-литературным композициям. Их исполнителями станут знаменитые актёры Григорий Сиятвинда и Алиса Гребенщикова. Внимание в рамках форума уделят и талантливой молодёжи. В городе пройдут специальные концерты для детей, мастер-классы, конкурс детского рисунка для учащихся школ искусств края.

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