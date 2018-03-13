Юрий Башмет привезёт в Хабаровск обладателя Grammy

Первый фестиваль прошёл в краевом центре в 2011 году и состоял всего из трёх концертов. Однако он сразу вызвал большой интерес публики, поэтому событие решили сделать музыкальным. За восемь лет форум стал продолжительнее и вышел за рамки Хабаровска — добавился Комсомольск-на-Амуре, также каждый год в программу добавляют ещё один из городов региона. На этот раз один из концертов пройдёт в Амурске.