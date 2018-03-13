Недуги приморцев обходятся в серьезную сумму бюджету
За первые два месяца 2018 года в Приморье выписано и обслужено более 75 тысяч рецептов, дающих право на бесплатное приобретение льготных лекарств. Общая сумма затраченных на это средств из федерального и регионального бюджетов превышает 230 миллионов рублей, сообщили DEITA.RU в краевой администрации.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.