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04:45 (мск), источник: ДЕЙТА

Недуги приморцев обходятся в серьезную сумму бюджету

За первые два месяца 2018 года в Приморье выписано и обслужено более 75 тысяч рецептов, дающих право на бесплатное приобретение льготных лекарств. Общая сумма затраченных на это средств из федерального и регионального бюджетов превышает 230 миллионов рублей, сообщили DEITA.RU в краевой администрации.

Источник: ДЕЙТА

Как сообщили в департаменте здравоохранения, больше всего рецептов выписано по федеральной программе — 44 018 рецептов. На втором месте региональные льготники, им выписано почти 30 тысяч льготных рецептов на приобретение лекарств. Еще 1089 рецептов выписано для пациентов, переживающих редкие (орфанные) заболевания.

Самые востребованными в Приморье остаются лекарственные препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, заболеваний желудочно-кишечного тракта, противоопухолевые средства.

Михаил Грач.

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