Недуги приморцев обходятся в серьезную сумму бюджету

За первые два месяца 2018 года в Приморье выписано и обслужено более 75 тысяч рецептов, дающих право на бесплатное приобретение льготных лекарств. Общая сумма затраченных на это средств из федерального и регионального бюджетов превышает 230 миллионов рублей, сообщили DEITA.RU в краевой администрации.