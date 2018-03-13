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06:45 (мск), источник: АиФ Челябинск

Занятия в школах Челябинска 13 марта пройдут в обычном режиме

Днём синоптики прогнозируют от -9 до -7 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 87% 756 мм рт. ст. 7 м/с
Источник: РИА "Новости"

Занятия в школах Челябинска кроме классов, закрытых на карантин по ОРВИ, 13 марта проводятся в обычном режиме, сообщают в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

По данным портала Gismeteo.ru, к 6 часам утра температура воздуха в областном центре составляет -23 градуса. К 8 часам утра температура опустится до -25. В дневные часы, по прогнозам синоптиков, столбики термометров покажут от -9 до -7 градусов. Ветер переменного направления 1−6 м/с.

Напомним, ранее синоптики предупредили южноуральцев о морозах до -35 градусов.

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