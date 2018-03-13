Занятия в школах Челябинска 13 марта пройдут в обычном режиме

Занятия в школах Челябинска кроме классов, закрытых на карантин по ОРВИ, 13 марта проводятся в обычном режиме, сообщают в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

По данным портала Gismeteo.ru, к 6 часам утра температура воздуха в областном центре составляет -23 градуса. К 8 часам утра температура опустится до -25. В дневные часы, по прогнозам синоптиков, столбики термометров покажут от -9 до -7 градусов. Ветер переменного направления 1−6 м/с.