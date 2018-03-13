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04:47 (мск), источник: Губерния онлайн

Управление транспорта: Пустить автобус по Бойко-Павлова в Хабаровске можно, но нужны деньги

Мэр Хабаровска поручил решить вопрос с новой остановкой в Кировском районе.

Источник: РИА "Новости"

Мэрия Хабаровска готова прислушаться к горожанам, которые не первый год просят пустить автобус по улице Бойко-Павлова и оборудовать там остановку. Вопросом занимается управление дорог и внешнего благоустройства администрации города. Об этом в эфире программы «Утро с “Губернией”» заявил начальник управления транспорта мэрии Хабаровска Сергей Суковатый.

«Было поручение мэра решить этот вопрос. Мы обследовали и [выяснили, что] там действительно можно открыть движение. Наши коллеги из управления дорог решают этот вопрос — нужен проект, нужно где-то изыскать деньги, ведь бюджет уже сформирован. Как только они сделают это, мы не новый [маршрут], но какой-то существующий туда заведем», — сказал Сергей Суковатый.

По словам представителя мэрии, в целом маршрутная сеть города сформирована давно, и сейчас ее приходится менять.

«В городе транспортная инфраструктура уже не справляется с потоком общественного транспорта. Остановки предназначены на две-три машины, а там останавливаются пять-шесть. Мы дифференцированно подходим [к решению таких вопросов]: зачем открывать новые маршруты, когда можно изменить существующий?», — добавил Сергей Суковатый.

Во время эфира хабаровчан спросили, стоит ли пускать автобус по улице Бойко-Павлова. Положительный ответ дали 88% участников интерактивного опроса.

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