Управление транспорта: Пустить автобус по Бойко-Павлова в Хабаровске можно, но нужны деньги
Мэр Хабаровска поручил решить вопрос с новой остановкой в Кировском районе.
Мэр Хабаровска поручил решить вопрос с новой остановкой в Кировском районе.
Мэрия Хабаровска готова прислушаться к горожанам, которые не первый год просят пустить автобус по улице
«Было поручение мэра решить этот вопрос. Мы обследовали и [выяснили, что] там действительно можно открыть движение. Наши коллеги из управления дорог решают этот вопрос — нужен проект, нужно
«В городе транспортная инфраструктура уже не справляется с потоком общественного транспорта. Остановки предназначены на
Во время эфира хабаровчан спросили, стоит ли пускать автобус по улице
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.