Солист The Rasmus опубликовал видео в Instagram с улиц Иркутска
Также Лаури снял на видео, как ночью едет по улице Карла Маркса.
Также Лаури снял на видео, как ночью едет по улице Карла Маркса.
Финская
Также Лаури снял на видео, как ночью едет по улице Карла Маркса и ест суши и роллы после прилета. В третьем ролике отрывок настройки звука во дворце спорта.
The Rasmus сформировалась в 1994 году в Хельсинки. Мировую известность они завоевали в 2003 году после выхода альбома Dead Letters. Одна из самых известных их композиций — песня In the Shadows.
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