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05:02 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Солист The Rasmus опубликовал видео в Instagram с улиц Иркутска

Также Лаури снял на видео, как ночью едет по улице Карла Маркса.

Финская рок-группа The Rasmus 12 марта посетила иркутский Центральный рынок. Солист коллектива Лаури Юленен снял, как торгуют рыбой, замороженными ягодами и как сам ест кедровые орехи. Видео с места событий он опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

Также Лаури снял на видео, как ночью едет по улице Карла Маркса и ест суши и роллы после прилета. В третьем ролике отрывок настройки звука во дворце спорта.

The Rasmus сформировалась в 1994 году в Хельсинки. Мировую известность они завоевали в 2003 году после выхода альбома Dead Letters. Одна из самых известных их композиций — песня In the Shadows.

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