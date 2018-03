Солист The Rasmus опубликовал видео в Instagram с улиц Иркутска

Финская рок-группа The Rasmus 12 марта посетила иркутский Центральный рынок. Солист коллектива Лаури Юленен снял, как торгуют рыбой, замороженными ягодами и как сам ест кедровые орехи. Видео с места событий он опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

The Rasmus сформировалась в 1994 году в Хельсинки. Мировую известность они завоевали в 2003 году после выхода альбома Dead Letters. Одна из самых известных их композиций — песня In the Shadows.