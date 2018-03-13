Иркутянин Олег Салагай стал заместителем министра здравоохранения России
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства России.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства России.
Олег Салагай из Иркутска назначен заместителем министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Скворцовой. Распоряжение об этом размещено на сайте правительства России накануне, 12 марта.
Ранее Олег Салагай занимал должность директора Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава.
СПРАВКА «КП».
Олег Олегович Салагай родился 3 октября 1983 года в Иркутске. Учился также здесь — в 2005 году окончил Иркутский государственный медицинский университет с красным дипломом. А спустя год с отличием окончил юридический факультет Академии труда и социальных отношений. Также он получил образование в Дипломатической академии МИД России, окончив ее в 2010 году, а еще через год — завершил магистратуру по европейскому праву в МГИМО (У) МИД России.
Начиная с 2007 года, перешел в Минздравсоцразвития России на должности ведущего
С июня 2012 года Олег Салагай стал замдиректора Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава России —
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.