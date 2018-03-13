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08:46 (мск), источник: Комсомольская правда

Иркутянин Олег Салагай стал заместителем министра здравоохранения России

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства России.

Источник: Комсомольская правда

Олег Салагай из Иркутска назначен заместителем министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Скворцовой. Распоряжение об этом размещено на сайте правительства России накануне, 12 марта.

Ранее Олег Салагай занимал должность директора Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава.

СПРАВКА «КП».

Олег Олегович Салагай родился 3 октября 1983 года в Иркутске. Учился также здесь — в 2005 году окончил Иркутский государственный медицинский университет с красным дипломом. А спустя год с отличием окончил юридический факультет Академии труда и социальных отношений. Также он получил образование в Дипломатической академии МИД России, окончив ее в 2010 году, а еще через год — завершил магистратуру по европейскому праву в МГИМО (У) МИД России.

Параллельно Олег Салагай работал — в 2003—2005 годах он был медбратом отделения челюстно-лицевой хирургии Городской клинической больницы № 1 Иркутска, с 2005 по 2007 год преподавал в Иркутском государственном медицинском университете, а также руководил Представительством ИГМУ в Монголии.

Начиная с 2007 года, перешел в Минздравсоцразвития России на должности ведущего специалиста-эксперта, главного специалиста-эксперта, консультанта, заместителя начальника, начальника отдела специальных вопросов медицинского права Правового департамента. В 2011 году получил пост директора Департамента инновационной политики и науки Минздравсоцразвития России, курируя международные и правовые вопросы инновационного развития.

С июня 2012 года Олег Салагай стал замдиректора Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава России — пресс-секретарем Министерства. А с июля 2015 года он был директором Департамента общественного здоровья и коммуникаций.

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