Участие в Байкальском марафоне на коньках приняли депутаты ЗС
Участие в открытии Байкальского марафона на коньках, который проходил на льду Малого Моря в Ольхонском районе
Участие в открытии Байкальского марафона на коньках, который проходил на льду Малого Моря в Ольхонском районе
Марафон, который проходит при поддержке ЗС, в этом году проводится шестой раз и впервые получил статус международного. В день открытия состоялись основные забеги на дистанции 5, 10, 25, 50 и 100 км, а также ставший традиционным забег в купальниках на 500 м. В этот же день проводятся соревнования по зимнему плаванию в Байкале на дистанциях 25 и 50 м. В последний день марафона для участников соревнований и гостей будет организован поход до острова Огой.
Как рассказала организатор марафона Инна Безрядина, в соревнованиях участвуют как профессиональные спортсмены, так и любители. «Поскольку в этом году марафон стал международным, каждый участник получит соответствующий сертификат Союза конькобежцев России. В этом году у нас много гостей из других регионов, причем не только участников марафона, но и зрителей, которые приехали сюда специально, чтобы своими глазами увидеть наше мероприятие. Почетным гостем стал и олимпийский чемпион 2014 года по
Говоря о значимости марафона, председатель ЗС Сергей Брилка отметил, что региональный парламент уделяет большое внимание популяризации здорового образа жизни и занятий спортом, особенно для детей. «Мы с удовольствием поддерживаем это мероприятие и выражаем огромную благодарность организаторам, которые являются идейными вдохновителями этого спортивного события. Особенно важно поддерживать такие мероприятия в свете обстановки, сложившейся в настоящее время на мировой спортивной арене, — подчеркнул Сергей Брилка. — Нам повезло жить на берегу необыкновенного озера Байкал, которое является местом притяжения в любое время года. Растущее число участников марафона говорит о любви людей к своему родному краю и о том, что спорт становится неотъемлемой частью жизни все большего количества людей. Отрадно, что на марафон приехало много семей с детьми, и даже малыши принимают участие спортивных соревнованиях. Со своей стороны мы постараемся сделать все возможное, чтобы у каждого жителя региона была возможность заниматься физкультурой и спортом».
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