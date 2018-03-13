Участие в Байкальском марафоне на коньках приняли депутаты ЗС

Марафон, который проходит при поддержке ЗС, в этом году проводится шестой раз и впервые получил статус международного. В день открытия состоялись основные забеги на дистанции 5, 10, 25, 50 и 100 км, а также ставший традиционным забег в купальниках на 500 м. В этот же день проводятся соревнования по зимнему плаванию в Байкале на дистанциях 25 и 50 м. В последний день марафона для участников соревнований и гостей будет организован поход до острова Огой.

Приветствуя участников и зрителей от имени ЗС, Дмитрий Ершов отметил значимость мероприятий, направленных на популяризацию массового спорта. «Мы видим, что интерес к марафону растет ежегодно, и это неудивительно. Это яркое мероприятие примечательно не только тем, что проходит на льду Байкала, но и тем, что принять участие в нем может абсолютно любой человек, вне зависимости от возраста и уровня его физической подготовки. Такие спортивные события — это настоящий праздник для местных жителей и прекрасный повод выбраться на выходных за город для жителей других населенных пунктов и даже других регионов. Уверен, что у всех участников марафона останутся незабываемые впечатления, и они обязательно приедут сюда и в следующем году», — подчеркнул депутат.

Как рассказала организатор марафона Инна Безрядина, в соревнованиях участвуют как профессиональные спортсмены, так и любители. «Поскольку в этом году марафон стал международным, каждый участник получит соответствующий сертификат Союза конькобежцев России. В этом году у нас много гостей из других регионов, причем не только участников марафона, но и зрителей, которые приехали сюда специально, чтобы своими глазами увидеть наше мероприятие. Почетным гостем стал и олимпийский чемпион 2014 года по шорт-треку Руслан Захаров, которые впервые приехал к нам на марафон. Кроме того, в забегах участвовали спортсмены из Германии, Нидерландов и Китая», — рассказала Инна Безрядина. Участники марафона старались максимально использовать российскую символику, некоторые шили себе костюмы с цветами российского триколора на заказ. Таким образом марафонцы выразили поддержку российским олимпийцам, которые были лишены права использовать российскую символику на XXIII Олимпийских играх в Пхёнчхане Республики Корея.