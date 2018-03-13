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05:10 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске без света остались жители двух районов

До обеда не будет электричества в Октябрьском и Железнодорожном районах.

Источник: AP 2018

В Октябрьском и Железнодорожном районах города местные жители остались без света. По информации «7 канала», аварийное отключение электричества произошло в 7:50 утра на улицах Баумана, Ладо Кецховели, Спартаковцев, Мечникова, Новой Зари, проспекте Свободный и улице Киренского.

Планируется, что свет снова поступит в дома к 11 часам дня. Что стало причиной массового отключения электричества, пока неизвестно.

Работы ведут специалисты «МРСК Сибири».

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