В Красноярске без света остались жители двух районов

В Октябрьском и Железнодорожном районах города местные жители остались без света. По информации «7 канала», аварийное отключение электричества произошло в 7:50 утра на улицах Баумана, Ладо Кецховели, Спартаковцев, Мечникова, Новой Зари, проспекте Свободный и улице Киренского.