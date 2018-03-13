Большинство красноярцев не готово переезжать в другой город

Всего в опросе участвовали жители 38 городов России. Красноярск оказался на 22-м месте. О своем желании переехать в другой город в ближайший год или два заявили лишь 9% красноярцев. Переехать из Новосибирска или Иркутска хотят меньше — 8% и 7% соответственно. Наибольшее количество желающих уехать из своего города ради лучших условий жизни аналитики отметили в Махачкале (20%), Тольятти (19%), Омске (17%), Томске (15%). Наименьшая доля жителей, готовых к миграции, проживает в Тюмени, Москве и Санкт-Петербурге (5%).