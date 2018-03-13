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05:15 (мск), источник: Baikal-info.ru

Клуб активных родителей «КАРкуша» открылся в Ленинском районе Иркутска

Клуб активных родителей «КАРкуша», который появился в Ленинском районе Иркутска при поддержке благотворительного фонда Красноштановых, уже составил расписание своих мероприятий вплоть до 1 апреля 2018 года. Среди них — тренинги по безопасности для детей и подростков, различные мастер-классы. Об этом «Байкал Инфо» 12 марта сообщили в клубе.

За полтора в месяц в клуб вступили более 70 жителей Ленинского района. Инициаторы создания «КАРкуши» обратились к депутату Законодательного собрания Антону Красноштанову, и тот активно поддержал их. К примеру, на средства благотворительного фонда были изготовлены значки клуба и другая атрибутика, закуплена канцелярия, фонд бесплатно предоставляет помещения для мероприятий.

Одними их первых стали тренинги по безопасности, которые посетили около 80 детей и подростков. Детям с 7 до 12 лет опытные психологи рассказали о том, как уберечься от похитителя: как вести себя, если напал взрослый человек, как привлечь внимание прохожих, как избежать контактов и т. д. На тренинге по безопасности для девушек от 13 до 17 лет психологи вели разговоры на такие деликатные темы, которые не каждая дочь готова обсудить с матерью. Кстати, тренинги проходят без участия родителей, но при их согласии. Очередные занятия состоятся 17—18 марта. Уже решено, что пока дети учатся безопасности, их мамы тоже будут заняты, для них проведут мастер-класс по красоте.

А на 25 марта, к примеру, запланирован мастер-класс для детей по изготовлению открыток к 9 мая, родители в это время будут постигать азы финансовой грамотности. Присоединиться к клубу может любой житель Ленинского района, группы есть в социальной сети «Одноклассники» и в Инстаграме, телефон для связи 72−26−05.

«Очень многие округа Иркутска завидуют, что у нас есть такой благотворительный фонд, который поддерживает общественные инициативы и проекты, и такой депутат, как Антон Красноштанов, который помогает просто так, порой по звонку, не перед выборами, а постоянно», — прокомментировали активисты клуба.

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