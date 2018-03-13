Молодые актеры школы-студии МХАТ выступят в Шелехове

Студенты выпускного курса школы-студии МХАТ выступят на сцене ДК «Металлург» в Шелехове 25 марта 2018 года. Как сообщает пресс-служба ИркАЗа со ссылкой на директора по связям с общественностью РУСАЛа Веру Курочкину, молодые актёры покажут постановку «Недомузыки». Спектакль состоится в рамках масштабного проекта «РУСАЛ ФестивAL #Театр».

«Это современный, динамичный, очень музыкальный спектакль, где актеры много поют, читают стихи», — рассказала Вера Курочкина. Вместе с текстами поэтов XXI века Нины Искренко, Линор Горалик, Федора Сваровского в постановке прозвучат композиции известных музыкантов современности — групп «5"nizza», Muse, «Курара», Сергея Старостина.

Напомним, в 2017 году в рамках «РУСАЛ ФестивAL #Театр» Шелехов принимал спектакль школы-студии «ЧудоЧудоЧеловек» по мотивам жизни и творчества Корнея Чуковского.

По традиции «РУСАЛ ФестивAL» не ограничится только театральной постановкой. Осенью в Иркутске состоится ещё одно событие этого проекта — «РУСАЛ ФестивAL #Наука». Это насыщенное и яркое представление с мастер-классами, научными шоу, зонами робототехники и микроэлектроники, кинотеатром виртуальной реальности.

События «РУСАЛ ФестивAL» проходят параллельно во всех городах присутствия РУСАЛа. После Шелехова студенты школы-студии МХАТ посетят Братск, Красноярск, Ачинск, Саяногорск и Новокузнецк. Осенью состоятся научные праздники. Только в 2017 году на организацию 62 фестивальных мероприятий РУСАЛ направил 34 млн рублей.