Молодые актеры школы-студии МХАТ выступят в Шелехове
Студенты выпускного курса
Студенты выпускного курса
Студенты выпускного курса
«Это современный, динамичный, очень музыкальный спектакль, где актеры много поют, читают стихи», — рассказала Вера Курочкина. Вместе с текстами поэтов XXI века Нины Искренко, Линор Горалик, Федора Сваровского в постановке прозвучат композиции известных музыкантов современности — групп «5"nizza», Muse, «Курара», Сергея Старостина.
Напомним, в 2017 году в рамках «РУСАЛ ФестивAL #Театр» Шелехов принимал спектакль
События «РУСАЛ ФестивAL» проходят параллельно во всех городах присутствия РУСАЛа. После Шелехова студенты
«В общей сложности в фестивале приняли участие более 50 тыс. человек, — подчеркнула Вера Курочкина. — В расчете на каждого затраты сравнимы со стоимостью одного билета в театр, кино или на выставку».
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