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05:19 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Что мешает людям здорово жить, выяснят в Хабаровске

Мониторинг позволит снизить смертность в регионе.

«Центр медицинской профилактики» проведёт эпидемиологический мониторинг среди населения региона, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Специалисты учреждения, заработавшего при «Медицинском информационно-аналитическом центре» краевого минздрава, выявят основные факторы риска развития хронических заболеваний и научат жителей края избегать их.

 — Большая доля смертности приходится сейчас не на инфекционные заболевания, как это было раньше. В последние годы на первые места вышли инфаркты и онкология. Эти заболевания появляются не за один день, а развиваются годами под воздействием неблагоприятных факторов. Каких именно, планируется выявить в рамках эпидемиологического мониторинга, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» директор «Центра медицинской профилактики» Артём Москвин.

Специалисты центра проведут эпидемиологический мониторинг среди двух тысяч пациентов. Планируется, что для исследования будут выбраны десять медицинских учреждений, в каждом из которых определят несколько участков, а на них — 10−15 семей или домовладений. Врачи проведут беседы с пациентами, проверят состояние их здоровья, опросят об условиях жизни и труда, вредных привычках и других опасных факторах, потенциально влияющих на развитие заболеваний.

Благодаря данному исследованию, врачи смогут выявить риски, приводящие к развитию тяжёлых заболеваний у жителей определённой территории, работников предприятий и прочих групп населения. Это позволит разработать комплекс мер по профилактике онкологии, сердечно-сосудистых и других заболеваний, и, как следствие, приведёт к снижению смертности в регионе. — Обычно граждане обращаются в больницы уже с целым набором хронических болезней, которые можно было предупредить на ранних стадиях. Ведь здоровье человека зависит от врачей лишь на 10%, остальное — это образ жизни и профилактика, — говорит Артём Москвин. — Наши специалисты будут учить жителей края здоровому образу жизни, объяснят необходимость профилактических осмотров.

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