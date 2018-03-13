Что мешает людям здорово жить, выяснят в Хабаровске
Мониторинг позволит снизить смертность в регионе.
Мониторинг позволит снизить смертность в регионе.
«Центр медицинской профилактики» проведёт эпидемиологический мониторинг среди населения региона, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Специалисты учреждения, заработавшего при «Медицинском
— Большая доля смертности приходится сейчас не на инфекционные заболевания, как это было раньше. В последние годы на первые места вышли инфаркты и онкология. Эти заболевания появляются не за один день, а развиваются годами под воздействием неблагоприятных факторов. Каких именно, планируется выявить в рамках эпидемиологического мониторинга, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» директор «Центра медицинской профилактики» Артём Москвин.
Специалисты центра проведут эпидемиологический мониторинг среди двух тысяч пациентов. Планируется, что для исследования будут выбраны десять медицинских учреждений, в каждом из которых определят несколько участков, а на них — 10−15 семей или домовладений. Врачи проведут беседы с пациентами, проверят состояние их здоровья, опросят об условиях жизни и труда, вредных привычках и других опасных факторах, потенциально влияющих на развитие заболеваний.
Благодаря данному исследованию, врачи смогут выявить риски, приводящие к развитию тяжёлых заболеваний у жителей определённой территории, работников предприятий и прочих групп населения. Это позволит разработать комплекс мер по профилактике онкологии,
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