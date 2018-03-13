Красноярские «Столбы» очистят от граффити вандалов

В Красноярске стартовал проект «Чистые Столбы». Его организаторами выступили Экологический фонд СФУ и сам заповедник. Итогом проекта должны стать «чистые» горы — без вандальных надписей.



Координатор проекта, член правления Экологического фонда СФУ Роман Лалетин рассказал, что работа с особо охраняемыми природными территориями является одним из приоритетных видов деятельности Экологического фонда СФУ. Речь идет не о разовой акции, а о планомерной работе в течение всего туристического сезона.

«С марта по июнь мы будем вести каталогизацию надписей на скалах, составлять план работ. К этому этапу может подключиться любой желающий. Красноярцы могут присылать фотографии надписей, которые они заметили, на электронную почту нашего фонда mail@фонд24.рф или в группу “Столбовский антивандал”. Желательно при этом описать место или поставить отметку геолокации. А с середины июля, после пика клещевой активности, мы начнем очищать скалы по этому плану», — рассказал он.

Кроме того, Экологический фонд СФУ намерен вновь привлечь к работе в заповеднике школьников — волонтерская программа работы со школьниками «Заповедный десант» пройдет третий год подряд. Ребята наводят порядок в заповеднике, маркируют тропы и помогают инспекторам. В этом году волонтеры «Заповедного десанта» смогут принять участие в работе по очистке скал.

«Конечно, детей никто не заставит работать на вершине скалы. Они будут выполнять посильную безопасную работу — приносить воду, подавать бытовую химию. Им разрешат очищать скалы и камни на уровне своего роста. Школьники будут работать под присмотром инструкторов. Чтобы записаться в “десант”, нужно позвонить по телефону 269−86−67. Мы приглашаем ребят от 14 до 17 лет, с каждым из них заключат договор, и после смены они получат зарплату», — заявила Татьяна Юшкова, заместитель директора по экологическому просвещению и туризму заповедника «Столбы».