Красноярские «Столбы» очистят от граффити вандалов
Проект организовал Экологический фонд СФУ и администрация заповедника.
Проект организовал Экологический фонд СФУ и администрация заповедника.
В Красноярске стартовал проект «Чистые Столбы». Его организаторами выступили Экологический фонд СФУ и сам заповедник. Итогом проекта должны стать «чистые» горы — без вандальных надписей.
Координатор проекта, член правления Экологического фонда СФУ Роман Лалетин рассказал, что работа с особо охраняемыми природными территориями является одним из приоритетных видов деятельности Экологического фонда СФУ. Речь идет не о разовой акции, а о планомерной работе в течение всего туристического сезона.
«С марта по июнь мы будем вести каталогизацию надписей на скалах, составлять план работ. К этому этапу может подключиться любой желающий. Красноярцы могут присылать фотографии надписей, которые они заметили, на электронную почту нашего фонда mail@фонд24.рф или в группу “Столбовский антивандал”. Желательно при этом описать место или поставить отметку геолокации. А с середины июля, после пика клещевой активности, мы начнем очищать скалы по этому плану», — рассказал он.
«Конечно, детей никто не заставит работать на вершине скалы. Они будут выполнять посильную безопасную работу — приносить воду, подавать бытовую химию. Им разрешат очищать скалы и камни на уровне своего роста. Школьники будут работать под присмотром инструкторов. Чтобы записаться в “десант”, нужно позвонить по телефону 269−86−67. Мы приглашаем ребят от 14 до 17 лет, с каждым из них заключат договор, и после смены они получат зарплату», — заявила Татьяна Юшкова, заместитель директора по экологическому просвещению и туризму заповедника «Столбы».
Завершится проект «Чистые столбы» в сентябре.
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