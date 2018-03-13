Хоккейный «Енисей» уничтожил «Кузбасс» в первом матче полуфинала

«“Кузбасс” из Кемерово сделал в этом сезоне хороший качественный рывок. Но уровень команд пока все-таки разный, что и показали уже первые минуты матча: на 4-ой минуте Алмаз Миргазов с передачи Вадима Чернова счет открыл. Гости встали в глухую оборону, которая привела лишь к серии удалений и 12-метровому который блестяще реализовал Сергей Ломанов. Далее мячи в ворота Евгения Воронкова посыпались, как из рога изобилия…», —описывает начало матча пресс-служба клуба.

В итоге 6:1 после первого тайма и 13:4 — как итог дебютного матча полуфинала. Вторая игра пройдет уже сегодня в 19:00 — также на стадионе «Локомотив». Старший тренер команды Иван Максимов заявил после игры, что рано пока радоваться, поскольку для того, чтобы выйти в финал турнира, необходимо добиться трех побед, а значит «Енисею» все равно придется ехать в Кемерово.