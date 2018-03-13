Хоккейный «Енисей» уничтожил «Кузбасс» в первом матче полуфинала

Красноярский «Енисей» буквально уничтожил кемеровский «Кузбасс». Накануне на льду стадиона «Локомотив» прошел первый полуфинальный матч плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом.
«“Кузбасс” из Кемерово сделал в этом сезоне хороший качественный рывок. Но уровень команд пока все-таки разный, что и показали уже первые минуты матча: на 4-ой минуте Алмаз Миргазов с передачи Вадима Чернова счет открыл. Гости встали в глухую оборону, которая привела лишь к серии удалений и 12-метровому который блестяще реализовал Сергей Ломанов. Далее мячи в ворота Евгения Воронкова посыпались, как из рога изобилия…», —описывает начало матча пресс-служба клуба.
В итоге 6:1 после первого тайма и 13:4 — как итог дебютного матча полуфинала. Вторая игра пройдет уже сегодня в 19:00 — также на стадионе «Локомотив». Старший тренер команды Иван Максимов заявил после игры, что рано пока радоваться, поскольку для того, чтобы выйти в финал турнира, необходимо добиться трех побед, а значит «Енисею» все равно придется ехать в Кемерово.
«Мы не берегли силы. Наоборот использовали всех игроков, заявленных на матч, а потому все ребята играли равномерно, все получили нагрузку — и опытные хоккеисты, и и молодежь», — заявил он после финального свистка.
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