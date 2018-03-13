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05:26 (мск), источник: VLADNEWS

Из-за тумана в аэропорту Владивостока задерживаются вылеты самолетов

Вероятнее всего рейсы будут задерживаться в течение дня.

Вылет и прилет восьми местных и внутрироссийских авиарейсов задерживается в аэропорту Владивостока из-за густого тумана, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.

«Уже есть задержки и, вероятно, еще будут. Все задержки связаны с метеоусловиями, а именно — с туманом», — сказали в пресс-службе. Среди задержанных рейсов есть московские, хабаровские и благовещенские.

Как рассказали в Приморском гидрометцентре, туманы в марте — не частое явление. «Подавляющее большинство туманов, около 90%, во Владивостоке приходится на период с апреля по август. Но и для марта уже характерно появление туманов, обычно это 1−4 дня за месяц», — отметил представитель пресс-службы гидрометцентра.

По информации ГИБДД Владивостока, ограничений для движения автомобилей на дорогах города нет. Во Владивостоке сейчас температура воздуха около плюс 2 градусов, ветра почти нет, влажность — 96%.

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