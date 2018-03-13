Из-за тумана в аэропорту Владивостока задерживаются вылеты самолетов

Вылет и прилет восьми местных и внутрироссийских авиарейсов задерживается в аэропорту Владивостока из-за густого тумана, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.

«Уже есть задержки и, вероятно, еще будут. Все задержки связаны с метеоусловиями, а именно — с туманом», — сказали в пресс-службе. Среди задержанных рейсов есть московские, хабаровские и благовещенские.

Как рассказали в Приморском гидрометцентре, туманы в марте — не частое явление. «Подавляющее большинство туманов, около 90%, во Владивостоке приходится на период с апреля по август. Но и для марта уже характерно появление туманов, обычно это 1−4 дня за месяц», — отметил представитель пресс-службы гидрометцентра.