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05:39 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Красноярске открылась выставка-путешествие в мир технологий

«Назад в будущее». Выставка с таким названием открылась в Красноярске, и это целый мир гаджетов, роботов и новинок инженерной мысли. Причём здесь можно встретить технику и прошлого и будущего.


«Концепция выставки заключается в том, что дети, которые приходят вместе с родителями, могут увидеть гаджеты, которые они использовали в 90-х, и познакомиться с технологиями будущего», — рассказала управляющая выставкой «Назад в будущее» Анна Скиба.

Посетители не просто смотрят на экспонаты. Тут можно попасть в виртуальную реальность, познакомиться с электронной собакой, посоревноваться с роботами в силе мысли. Другие достижения научной мысли ещё и вполне внятно рассуждают.

На этой выставке будущее можно не просто потрогать руками — с ним можно поговорить. Робот Валера — российская разработка и в будущем он будет незаменимым помощником, например, для наблюдения за пациентами в больницах.

Тут есть и умный дом, где всё, от распознавания лиц на входе до регулировки света лампы, контролируется через обыкновенный смартфон. Тут можно увидеть левитирующие материалы, танцующих андроидов или битву молний. Да и на входе посетителей встречает первый в мире семейный робот.

Выставка «Назад в будущее» будет работать в ТРЦ «Июнь» до 15 апреля.

Дмитрий БЫЗОВ



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