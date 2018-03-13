В Красноярске открылась выставка-путешествие в мир технологий



«Концепция выставки заключается в том, что дети, которые приходят вместе с родителями, могут увидеть гаджеты, которые они использовали в 90-х, и познакомиться с технологиями будущего», — рассказала управляющая выставкой «Назад в будущее» Анна Скиба.



Посетители не просто смотрят на экспонаты. Тут можно попасть в виртуальную реальность, познакомиться с электронной собакой, посоревноваться с роботами в силе мысли. Другие достижения научной мысли ещё и вполне внятно рассуждают.



На этой выставке будущее можно не просто потрогать руками — с ним можно поговорить. Робот Валера — российская разработка и в будущем он будет незаменимым помощником, например, для наблюдения за пациентами в больницах.



Тут есть и умный дом, где всё, от распознавания лиц на входе до регулировки света лампы, контролируется через обыкновенный смартфон. Тут можно увидеть левитирующие материалы, танцующих андроидов или битву молний. Да и на входе посетителей встречает первый в мире семейный робот.



Выставка «Назад в будущее» будет работать в ТРЦ «Июнь» до 15 апреля.



Дмитрий БЫЗОВ







