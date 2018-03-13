Снег с центральной площади Владивостока переедет в другое место
Новый полигон для складирования снега открылся в Снеговой Пади.
Новый полигон для складирования снега открылся в Снеговой Пади.
Снег с центральной площади Владивостока начнут вывозить на дополнительную площадку для складирования снега, расположенную на территории недостроенного спортивного сооружения в микрорайоне Снеговая Падь, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Напомним, что снегопад, начавшийся во Владивостоке в канун Международного женского дня, принес в столицу Приморья небывалое количество осадков. За сутки в городе выпало 36 мм осадков, это почти полторы месячных нормы. Снегопад стал сильнейшим за всю минувшую зиму. Площадка на улице Выселковой была переполнена ещё несколько дней назад. Было принято решение временно вывозить снег на центральную площадь для оптимизации затрат времени и средств на уборку снега с центральных улиц.
На территорию ФОКа в Снеговой Пади снег вывозят не только дорожные службы, но и частные предприятия и организации. За прошедшую ночь площадка приняла более 3 тысяч кубометров снега. Всего с улиц города собрано и вывезено более 40 тысяч кубов снега.
Уборка города продолжается: снегоуборочная техника работает в микрорайонах, ведётся очистка лестниц, виадуков и пешеходных зон.
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