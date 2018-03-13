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05:49 (мск), источник: VLADNEWS

Снег с центральной площади Владивостока переедет в другое место

Новый полигон для складирования снега открылся в Снеговой Пади.

Источник: VLADNEWS

Снег с центральной площади Владивостока начнут вывозить на дополнительную площадку для складирования снега, расположенную на территории недостроенного спортивного сооружения в микрорайоне Снеговая Падь, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Определить дополнительную площадку для складирования снега поручил глава города Виталий Веркеенко.

Напомним, что снегопад, начавшийся во Владивостоке в канун Международного женского дня, принес в столицу Приморья небывалое количество осадков. За сутки в городе выпало 36 мм осадков, это почти полторы месячных нормы. Снегопад стал сильнейшим за всю минувшую зиму. Площадка на улице Выселковой была переполнена ещё несколько дней назад. Было принято решение временно вывозить снег на центральную площадь для оптимизации затрат времени и средств на уборку снега с центральных улиц.

Новая площадка уже заполняется снегом. Минувшей ночью дорожные службы продолжали очистку городских дорог и вывозили снежную массу в Снеговую Падь. Техника работала по улице Тигровой, на проспекте Красного Знамени, Океанском и Партизанском проспектах, Сахалинской, Лесном переулке, Нерчинской, Посьетской, Калинина, Школьном переулке, Гризодубовой, Острякова (подъем к женской консультации), Окатовой и многим другим. Мешающие уборке снега, припаркованные вдоль дорог автомобили, эвакуировали.

На территорию ФОКа в Снеговой Пади снег вывозят не только дорожные службы, но и частные предприятия и организации. За прошедшую ночь площадка приняла более 3 тысяч кубометров снега. Всего с улиц города собрано и вывезено более 40 тысяч кубов снега.

Уборка города продолжается: снегоуборочная техника работает в микрорайонах, ведётся очистка лестниц, виадуков и пешеходных зон.

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