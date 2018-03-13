Власти сомневаются в информации о неприятном запахе в хабаровском посёлке

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Вопрос о химическом запахе обсудили на заседании городской законодательной думы. Как ранее писало агентство, Анастасия Соколова приобрела в садоводстве товарищества «Мичурина» участок недалеко от производственного цеха. Женщина сообщила в администрацию о проблеме, однако не добилась желаемого результата и написала письмо президенту России. Под документом стоят подписи больше 110 граждан. По словам Анастасии Соколовой, в прокуратуру в день поступало по 15−20 звонков по поводу запаха.

В феврале этого года хабаровчанка решила встретить президента в аэропорту с плакатом и передать ему письмо с просьбой жителей посёлка. Однако Владимир Путин не прилетел в город.

«Честность и достоверность этой информации сомнительна. Крайне удивительно, что возник один человек с такой жалобой и появился информационный повод», — прокомментировала начальник управления по охране окружающей среды и природных ресурсов Ирина Дубянская.

Неприятный запах вблизи приусадебного участка ощущала и хабаровчанка Ольга Шебетенко. По её словам, яркого запаха нет, но сильно болит и кружится голова, закладывает нос, появляется тошнота. Горожанка пожаловалась сенатору Совета Федерации от Хабаровского края Виктору Озерову.

Предприятие «Даль-Оха» производит коагулянт оксихлорид алюминия, который используется для очистки воды — в частности, его закупает местный «Водоканал». Как ранее писало агентство, в ноябре прошлого года Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура зафиксировала превышение нормы выбросов опасного вещества — гидрохлорида — в три раза. Директору завода внесли представление, его оштрафовали на 90 тысяч рублей.

«Глава предприятия обратился в суд, было изменено должностное лицо. В лице руководителя штраф отменили, а юридическому лицу снизили до 20 тысяч рублей. В настоящее время подана конституционная жалоба. Чем закончится дело, пока не известно», — рассказала Ирина Дубянская.

После этого «Даль-Оха» самостоятельно проводило повторную проверку и не выявило превышения выбросов гидрохлорида.

«Материалы направлены на проверку в управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю. Предприятие мы знаем давно, с 1999—2000 годов, жалоб на него никогда не было. Завод самостоятельно осуществляет экологический контроль: проводит отборы проб не только на месте производства, но и на санитарно-защитной зоне», — объяснила Ирина Дубянская.

Роспотребнадзор не может провести замеры при минусовой температуре. Поэтому мероприятие отложили до наступления тепла.

«Специалист главного контрольного управления Хабаровского края, который проводит проверку, не почувствовал запах не только в округе, но и на самом предприятии», — отметила Ирина Дубянская.