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07:04 (мск), источник: ЕАН

«Уральские авиалинии» задержали рейс из Хабаровска в Екатеринбург

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» из Хабаровска приземлится в Кольцово с опозданием почти на пять часов, свидетельствует онлайн-табло екатеринбургского аэропорта.

По расписанию он должен совершить посадку 13 марта в 10:35, но ожидается только в 15:10. Причина — позднее прибытие воздушного судна в Хабаровск.

Отметим, что этот рейс выполняется с посадкой в Новосибирске.

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