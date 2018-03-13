«Уральские авиалинии» задержали рейс из Хабаровска в Екатеринбург
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» из Хабаровска приземлится в Кольцово с опозданием почти на пять часов, свидетельствует
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» из Хабаровска приземлится в Кольцово с опозданием почти на пять часов, свидетельствует
По расписанию он должен совершить посадку 13 марта в 10:35, но ожидается только в 15:10. Причина — позднее прибытие воздушного судна в Хабаровск.
Отметим, что этот рейс выполняется с посадкой в Новосибирске.
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