Швейцарские кинокартины привезли хабаровчанам

Фестиваль швейцарского кино стартует в Хабаровске. Заявленные кинокартины ранее не были в российском кинопрокате и, как уточняют организаторы, в свободном доступе найти их практически невозможно.

— Всего будет показано 5 фильмов, большая часть которых документальные. Все картины нам предоставило посольство Швейцарии, они не предназначены для массового проката, а потому возможность их посмотреть будет только один раз. Кстати, важно понимать, что фестивальный формат предполагает показ фильмов на оригинальном языке, с субтитрами. Лишь только детский фильм «Хайди» будет с дубляжом, — рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» заместитель директора кинотеатра «Совкино» Николай Ершов.

Так, уже 15 марта в 18.30 пройдет открытие фестиваля, на котором будут приглашенные гости, в том числе и представитель швейцарского посольства. Завершится мероприятие 18 числа. За эти дни хабаровчанам предлагается к просмотру документальные фильмы «Зимние странники» про приключения пастухов, «Больше, чем мед» — о причинах сокращения численности полосатых насекомых, «Будущее надежды» — об альтернативных способах хозяйствования и фильм про путешествие «Однажды в Альпах». В также художественный фильм «Хайди» о девочке-сироте, которую однажды забирают в богатый дом. Билеты на кинокартины уже есть в кассах кинотеатра.