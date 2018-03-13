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06:08 (мск), источник: Восток Медиа

В Николаевском районе начнётся долгожданное строительство новой больницы

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт отправился в рабочую поездку в Амурск, Комсомольск и Николаевск-на-Амуре. Главным событием визита станет начало строительства нового лечебного корпуса центральной Николаевской районной больницы.

Это один из самых крупных и ожидаемых объектов социальной сферы в Николаевске-на-Амуре. На базе учреждения создадут межтерриториальный центр по оказанию экстренной и плановой хирургической помощи для жителей северных районов края. Больше двух миллиардов рублей направили из федерального и регионального бюджетов в рамках комплексного плана социально-экономического развития Хабаровского края. Деньги на социальную инфраструктуру дальневосточных регионов выделяют по поручению президента России Владимира Путина.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что о строительстве нового корпуса больницы краевые власти заговорили в октябре 2016 года. Нынешнее здание обветшало: стены покрыты трещинами шириной в палец, во время частых дождей штукатурка сыплется на головы пациентов. В прошлом году с приходом первого тепла сотрудники и посетители Николаевской ЦРБ столкнулись с другой проблемой — терапевтическое отделение буквально утонуло в талых водах.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в Николаевске-на-Амуре глава региона также побывает в средней школе № 4, где завершился капитальный ремонт. Поездка завершится встречей с общественностью города и района.

Губернатор поговорит с населением и в Комсомольске-Амуре. Там Вячеслав Шпорт посетит Межрегиональный центр компетенций, который создали в прошлом году на базе Губернаторского авиастроительного колледжа. Сейчас он является центром развития среднего профессионального образования на Дальнем Востоке.

Завершится поездка главы региона в Амурске. Там он побывает 14 марта, посетит центральную районную больницу и встретится с жителями города.

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