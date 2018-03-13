В Николаевском районе начнётся долгожданное строительство новой больницы
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт отправился в рабочую поездку в Амурск, Комсомольск и
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт отправился в рабочую поездку в Амурск, Комсомольск и
Это один из самых крупных и ожидаемых объектов социальной сферы в
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что о строительстве нового корпуса больницы краевые власти заговорили в октябре 2016 года. Нынешнее здание обветшало: стены покрыты трещинами шириной в палец, во время частых дождей штукатурка сыплется на головы пациентов. В прошлом году с приходом первого тепла сотрудники и посетители Николаевской ЦРБ столкнулись с другой проблемой — терапевтическое отделение буквально утонуло в талых водах.
Губернатор поговорит с населением и в
Завершится поездка главы региона в Амурске. Там он побывает 14 марта, посетит центральную районную больницу и встретится с жителями города.
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