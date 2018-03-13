Лоси вышли на дороги Новосибирской области

«Ребята, будьте осторожны: на трассе Черепаново-Сузун на 24 километре лось стоит на дороге, может кинуться», — сообщает «ДПС Контроль». Комментарии не заставили себя ждать: «ДПС в засаде», «Весна, однако!», — пошутили фалловеры.

Между тем, встреча с лосем на дороге может стать очень опасной. В конце сентября прошлого года иномарка сбила животное на Бердском шоссе. Результат встречи: помятая машина и пострадавший зверь. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, автомобиль поврежден впереди, лосю удалось подняться и уйти в лес. По наблюдениям свидетелей, у животного пострадали ноги.