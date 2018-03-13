Лоси вышли на дороги Новосибирской области
О лосях на дорогах Новосибирской области предупреждают водителей. Встреча с этими животными может стать очень опасной как для автолюбителей, так и для животных.
О лосях на дорогах Новосибирской области предупреждают водителей. Встреча с этими животными может стать очень опасной как для автолюбителей, так и для животных.
«Ребята, будьте осторожны: на трассе
Между тем, встреча с лосем на дороге может стать очень опасной. В конце сентября прошлого года иномарка сбила животное на Бердском шоссе. Результат встречи: помятая машина и пострадавший зверь. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, автомобиль поврежден впереди, лосю удалось подняться и уйти в лес. По наблюдениям свидетелей, у животного пострадали ноги.
Этот случай не единичный. Печально для лесного гиганта закончилась встреча с малолитражкой на одной из дорог Новосибирской области. Toyota Echo столкнулась с выбежавшим на дорогу лосем. От удара машину выкинуло на полосу встречного движения, где она врезалась в грузовик Hino. В результате аварии пострадала женщина, ее доставили с переломами в больницу. Для лося все оказалось куда печальнее — он не выжил.
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