Омичи пожаловались властям на стаи бродячих собак

В паблике «Омск ВК» в соцсети «ВКонтакте» пользователь, пожелавший остаться анонимным, пожаловался на бродячих собак в поселке Горячий Ключ. По его словам, собаки сбиваются в стаи и гуляют рядом с детьми. Сейчас у них начался период гона, отчего животные стали агрессивнее. Аноним попросил городские власти принять меры. Пока вопрос омича остался нерешенным. На отлов бездомных собак нет денег.

Анонимный пользователь в паблике «Омск ВК» (пунктуация исправлена):

— Администрация Дружинского поселения направляет в администрацию Омского района. В администрации Омского района мне сказали, что собак в поселке нет. На мой резонный ответ, что я вот прямо сейчас стою и смотрю на собак, сказали, что понимают, но сделать ничего не могут, т.к. деньги все израсходованы. Неужели надо ждать каких-то трагических событий, чтобы что-то сделать?

В комментариях омичи традиционно разделились на два лагеря — тех, кто боится бродячих животных, и зоозащитников. Одна из пользовательниц подтвердила историю анонима и пожаловалась, что два года назад одна из таких бродячих собак укусила ее ребенка. Ему пришлось ставить прививки против бешенства.