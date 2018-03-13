Омичи пожаловались властям на стаи бродячих собак
По мнению жителя поселка Горячий Ключ, животные агрессивны.
По мнению жителя поселка Горячий Ключ, животные агрессивны.
В паблике «Омск ВК» в соцсети «ВКонтакте» пользователь, пожелавший остаться анонимным, пожаловался на бродячих собак в поселке Горячий Ключ. По его словам, собаки сбиваются в стаи и гуляют рядом с детьми. Сейчас у них начался период гона, отчего животные стали агрессивнее. Аноним попросил городские власти принять меры. Пока вопрос омича остался нерешенным. На отлов бездомных собак нет денег.
Анонимный пользователь в паблике «Омск ВК» (пунктуация исправлена):
— Администрация Дружинского поселения направляет в администрацию Омского района. В администрации Омского района мне сказали, что собак в поселке нет. На мой резонный ответ, что я вот прямо сейчас стою и смотрю на собак, сказали, что понимают, но сделать ничего не могут, т.к. деньги все израсходованы. Неужели надо ждать
В комментариях омичи традиционно разделились на два лагеря — тех, кто боится бродячих животных, и зоозащитников. Одна из пользовательниц подтвердила историю анонима и пожаловалась, что два года назад одна из таких бродячих собак укусила ее ребенка. Ему пришлось ставить прививки против бешенства.
Одной из мер, предложенных омичами, было чипирование бездомных животных. Однако вряд ли власти будут рассматривать столь дорогостоящий способ контроля собак.
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