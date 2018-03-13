Екатеринбуржец пожаловался на червей из крана
Житель дома на Новой Сортировке пожаловался, что из его крана течет холодная вода с червями. Соответствующий пост он разместил в паблике «Инцидент Екатеринбург».
Житель дома на Новой Сортировке пожаловался, что из его крана течет холодная вода с червями. Соответствующий пост он разместил в паблике «Инцидент Екатеринбург».
«Месяц назад в чайнике обнаружил, конечно, дохлого. Толщиной с волос. При том, что фильтры стоят. А сегодня в ванной живой был», — поделился уралец.
Он уточнил, что червь, найденный в чайнике, по его предположению, проник через фильтр под раковиной, который екатеринбуржец ставил три месяца назад. А в ванной, где был найден живой червь, «кроме счетчиков ничего больше нет».
Поэтому считать фильтр источником червей в этой ситуации нельзя. По его словам, екатеринбуржец уже жаловался в свою управляющую компанию и Роспотребнадзор, но добиться
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