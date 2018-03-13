Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россияне больше не будут снимать показания счетчиков
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Школьники зарабатывают с помощью «домашки» по математике
Избитую до слепоты в тюрьме США россиянку увидели дипломаты
В шляпках и одинаковых туфлях: новый выход Миддлтон и Маркл
Вселенная Олега Табакова, вечного кота МатроскинаОт Шелленберга до Суходрищева, от роли сына секретаря райкома до самого загадочного мультяшного героя - от нас ушел великий актер
Стали известны подробности смерти Табакова
Путин: США нагло обманули Россию
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Путин, пожалуйста, выведите свои войска – Порошенко
Пистолет "Лебедева" заменит "Макарова" – СМИ
Бриджит Макрон в Индии надела короткое контрастное платье
В шляпках и одинаковых туфлях: новый выход Миддлтон и Маркл
Школьница получила ожоги, пытаясь сделать селфи на электроподстанции
У пожилого британца «исчезла» часть мозга
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Фоторепортажи
1010 лет назад на Шпицбергене открыли «хранилище Судного дня»
9В Индонезии проснулся вулкан Синабунг
07:24 (мск), источник: ЕАН

Екатеринбуржец пожаловался на червей из крана

Житель дома на Новой Сортировке пожаловался, что из его крана течет холодная вода с червями. Соответствующий пост он разместил в паблике «Инцидент Екатеринбург».

«Месяц назад в чайнике обнаружил, конечно, дохлого. Толщиной с волос. При том, что фильтры стоят. А сегодня в ванной живой был», — поделился уралец.

Он уточнил, что червь, найденный в чайнике, по его предположению, проник через фильтр под раковиной, который екатеринбуржец ставил три месяца назад. А в ванной, где был найден живой червь, «кроме счетчиков ничего больше нет».

Поэтому считать фильтр источником червей в этой ситуации нельзя. По его словам, екатеринбуржец уже жаловался в свою управляющую компанию и Роспотребнадзор, но добиться каких-то мер так и не удалось.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Решать жилищные вопросы свердловчан
Инспекция МБВ начнет проверять
Дело Скрипаля: как может ответить Великобритания
На Украине ищут Надежду Савченко
Евросоюз вступился за Украину в споре с «Газпромом»
Как выглядит самый маленький гостиничный номер в мире (видео)
Тело маньяка Чарльза Мэнсона отдадут внуку
Сигал не сможет проголосовать на выборах президента РФ
СМИ: бывшего начальника МУРа обвинили в коррупции
Спорт
Сезон можно заканчивать. Почему победа «Локо» равна чемпионству В восьми турах команда Сёмина может два раза проиграть и один раз сыграть вничью
Авто
Toyota или китайский внедорожник? Битва началась А мы проводим очередной сравнительный тест. Да какой – чистокровный японец против… китайца!
Hi-Tech
Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус Slingshot оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров
Кино
От кота до президента: 12 незабываемых ролей Олега Табакова Вспоминаем смешные и серьезные, трогательные и пронзительные роли великого артиста, навсегда закрепившиеся в истории советского и российского кино
Недвижимость
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Леди
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной «Леди Mail.Ru» вспоминает, каким был брак одного из самых талантливых российских и советских актеров.
Дети
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности Пользователи Сети уверены, что в звездном семействе ожидается пополнение.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь